Alcaldía del DN e Interior y Policía realizan Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género

La Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Interior y Policía encabezaron este martes la organización de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género en el Distrito Nacional, donde se discutieron diversos temas que preocupan a la población.

Según una nota de prensa, el objetivo principal de estas reuniones es generar espacios de diálogo para la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia y la criminalidad, al mismo tiempo que buscan fomentar la convivencia pacífica entre los ciudadanos.

El encuentro tuvo lugar en el salón 1511 del Monumento Fray Antonio Montesinos, y contó con la participación de diversas entidades del Gobierno central, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y juntas de vecinos.

Te puede interesar Mesa Temática sobre Seguridad Ciudadana concluirá sus trabajos el 9 de mayo

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó la importancia de una coordinación eficiente para garantizar la seguridad ciudadana, haciendo énfasis en la necesidad de monitorear y evaluar las políticas implementadas, así como dar seguimiento a las acciones ejecutadas.

"No es un trabajo solamente de la alcaldía, del ministerio, de la Policía; esto es un trabajo articulado. Si no lo entendemos, es necesario que estemos en una mesa pasando balance de las cosas que podemos resolver con las instituciones que representan a cada una de las necesidades que tenemos en el territorio, entonces no podemos dar resultados", dijo Raful.

La ministra señaló que la seguridad ciudadana no solo se refiere a la delincuencia común, sino que también involucra temas como conflictos sociales, violencia de género, el transporte y las infraestructuras urbanas.

Por ello, hizo un llamado a la educación y sensibilización de las comunidades, incluidas las juntas de vecinos, iglesias y otras organizaciones de la sociedad civil.

"Estas mesas nos sirven para hacer un levantamiento y ver de qué manera unificamos esfuerzos. La prioridad aquí es escucharlos a ustedes y que estas mesas ya deben hacerse mensualmente para dar resultados", apuntó la ministra.

Representantes de diversas juntas de vecinos de las tres circunscripciones del Distrito Nacional expusieron los puntos más vulnerables de sus sectores, destacando los ámbitos que requieren atención urgente.

Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, quien representó a la alcaldesa Carolina Mejía, resaltó que este encuentro es parte del compromiso del cabildo de llevar bienestar a todos los barrios de las tres circunscripciones del Distrito.

"Esto se trata de que busquemos soluciones en conjunto. Aquí estamos para escucharle a cada uno de ustedes; esta mesa se está celebrando hoy y va a continuar de manera mensual para que podamos seguir escuchando a todos los sectores que inciden en el territorio y buscar soluciones en conjunto", expresó Mateo.

Reuniones se harán cada mes

Además, destacó que la continuidad de estos encuentros garantizará una mayor coordinación entre el Gobierno central, la Alcaldía, los comunitarios, los gremios y las organizaciones sociales que impactan la capital.

A lo largo de la jornada, representantes de diversas instituciones respondieron a las inquietudes de la comunidad y explicaron las medidas que se implementarán para abordar las preocupaciones presentadas.

También estuvieron presentes en el evento autoridades, como el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional; Gloria Reyes, directora general de Supérate; José Luis Frómeta Herasme, intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; Franklin de la Mota, viceministro Administrativo de Deportes; y José Ramón Olguín, presidente de Gestión e Investigación, entre otros.