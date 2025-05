Conductor acosa a mujeres chocando sus vehículos en avenidas del Distrito Nacional

Un conductor no identificado a bordo de una camioneta blanca ha sido señalado por varias mujeres como el responsable de una serie de acosos viales en distintos sectores del Distrito Nacional.

Según los testimonios, la persona que va en la camioneta persigue, intimida, e incluso llega a impactar los vehículos de sus víctimas, en lo que parece ser un patrón sistemático de violencia dirigido especialmente contra mujeres.

La voz de alerta la dio la chef Cristina Báez en sus redes sociales, en las que denunció haber sido perseguida y chocada por un conductor en la avenida Sarasota del Distrito Nacional. Su testimonio destapó una ola de casos similares que apuntan a un acosador reincidente que opera impunemente.

Según cámaras de vigilancia a las cuales tuvo acceso Báez, se trata de una Ford F150 blanca, placa L515467.

"Este tipo viene desde hace tres cuadras tarándome la camioneta encima, pitándome bocina, en el semáforo hizo esto y empezó a dar reversa para que yo no pudiera grabarle la placa. Cuando me parqueo a un lado (más adelante), dio reversa y se fue por otra calle", escribió en su cuenta de Instagram.

Más casos

Tras la publicación de Báez, muchas usuarias de las redes sociales comentaron que les había ocurrido lo mismo en la citada zona y en otros puntos de la capital.

"No creo que puedan haber tantas de esas camionetas con la misma conducta. Bella Vista cerca de Viralata (restaurante) hace como un mes, un jueves a las 6:00 p.m., me bravió tanto que tuve que subirme a un contén y casi desbarato mi guagua", escribió una usuaria.

Otra mujer dijo que una guagua con esas mismas características también la impactó por detrás.

"A mí me chocó el 22 de marzo en la Anacona cerca de la torre Caney una guagua así y huyó, me consiguieron el video pero la placa no se ve porque llevaba las direccionales puestas e iba a todo lo que da", expresó otra usuaria.

Sin embargo, parece ser que Bella Vista no es el único sector al cual acude a hacer de sus fechorías. También ha acosado mujeres en Piantini, Evaristo Morales y la República de Colombia.

Un usuario lo identificó y le comentó: "Siempre lo veo por la República de Colombia haciendo desastres".

"Ese tipo me tiró la camioneta arriba y me rayó todo el lado del pasajero en la Roberto Pastoriza, es una pena que esos delincuentes estén sueltos", lamentó una internauta.

Otra víctima a que le ocurrió lo mismo dijo: "La semana pasada una camioneta así mismo venía casi empujándome en los desniveles de la 27 (de Febrero), yo me movía de carril para darle paso y se volvía a poner atrás de mí".

"Ayer en el paso a desnivel de la Núñez (de Cáceres) se me fue encima y hasta me rayó mi carro esa misma guagua, es un criminal", escribió otra internauta.

Casi provoca un atropello múltiple

Pero la situación parece aún ser más alarmante. Una ciudadana comentó que semanas atrás un vehículo igual casi provoca un atropello múltiple en el Ensanche Evaristo Morales.

"No quería comentar para que no me dijeran que estábamos exagerando, pero en Semana Santa, estábamos un grupo de hermanos de la Parroquia El Buen Pastor por Evaristo Morales, al cruzar una calle esa misma camioneta aceleró, que si no nos quitamos rápido, nos llevaba a todos, mujeres, hombres y niños", escribió una usuaria.