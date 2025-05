Los moradores de los barrios Las Lilas, Ribera del Ozama y La Javilla, en la parte norte del puente Francisco del Rosario Sánchez (conocido como el puente de la 17), viven en incertidumbre ante la amenaza de desalojo y el ofrecimiento de sumas de dinero muy por debajo del valor real de sus propiedades.

El Movimiento Comunitario Las Lilas organizó un encuentro para acordar acciones con los afectados, quienes en su mayoría rechazan la cantidad de dinero que les ofrece la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe).

Brígido Montero, presidente del movimiento, explicó que son más de 400 las familias que serán afectadas solo en el sector Las Lilas. Indicó que ya algunas viviendas han sido dañadas con derrumbes en sus paredes, sin que se haya llegado a acuerdos con los propietarios.

Señaló que no se oponen al desalojo, pero que exigen un precio justo por sus propiedades, las cuales han construido con mucho esfuerzo durante años. "Nosotros no vamos a permitir que nos saquen de aquí por antojo. Para mí esto no es legal, es absurdo, y exigimos que se respeten los derechos que tenemos y que establece la Constitución", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/27/img20250527105315983-c3a9be48.jpg Cesaria Ogando muestra parte de su vivienda destruida sin llegar a un acuerdo con ella. (ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/27/img20250527104921998-8068feeb.jpg Parte de los directivos del Movimiento Comunitario Las Lilas. (ADALBERTO DE LA ROSA)

Pago justo

Montero consideró injusto que a los propietarios de las viviendas les ofrezcan 20 mil pesos por su casa, mientras que a los inquilinos se les entreguen 300 mil. "Nosotros no nos oponemos a que les den lo que quieran a los inquilinos, eso no es nuestro problema, pero sí exigimos que nos paguen un precio justo a los propietarios", puntualizó.

La señora Walis Vicente relató que desde la oficina de URBE en Las Lilas la llamaron para ofrecerle una cantidad muy inferior al valor de su vivienda. "Nos están tratando como si fuéramos perros, o peor, porque los perros tienen más valor que nosotros", manifestó.

Wellington Ogando, otro de los afectados, contó que le ofrecieron 16,884 pesos por su vivienda, más otros 300 mil, pero que se negó a firmar el documento porque considera que es una cantidad irrisoria. "Yo les pregunté a ellos dónde voy a conseguir una casa con lo que me ofrecieron", afirmó.

Explicó que no puede trabajar porque tiene una pierna fracturada, situación que, según él, debería ser tomada en cuenta al momento de valorar su caso, ya que no tendría a dónde ir.

Te puede interesar Gobierno saneará la parte norte del río Ozama en el sector Las Lilas de Los Tres Brazos

Jorgina Montero también informó que parte de su vivienda fue destruida sin que se llegara a un acuerdo con ella, por lo que hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga y se realice un desalojo justo, con el pago correspondiente a cada quien.

Cesaria Ogando informó que posee una vivienda con un local donde opera una cafetería, la cual tiene alquilada, pero que personal de URBE acudió y demolió el negocio sin su consentimiento.

Reglas de Urbe

La Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe) informó que las familias afectadas recibirán una compensación económica según la condición de su vivienda y proceso de traslado. El objetivo del proyecto es darle una solución a las personas que viven en situación de vulnerabilidad.

La compensación incluye el valor de la estructura, según avalúo de la Dirección General de Catastro Nacional y un monto adicional dependiendo el núcleo familiar, según los siguientes criterios establecidos:

Reclamante no residente en la vivienda: Persona que es dueño de la estructura, pero no reside en ella.

que es dueño de la estructura, pero no reside en ella. Reclamante residente en la vivienda: Persona que es dueño de la estructura y vive dentro de la vivienda .

. Inquilino: Persona que vive en la estructura , pero no es dueño, alquila la vivienda

, pero no es dueño, alquila la Comercios: Estructuras dedicadas a comercios.

Para ser beneficiado, la persona debe estar incluido en el padrón oficial del proyecto, los reclamantes deben presentar una declaración jurada de mejora emitida por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

No se reconocerán nuevos inquilinos ni reclamantes que se muden en las estructuras después del censo oficial realizado por Urbe. Se cita al inquilino o dueño, de la estructura (reclamante) para presentarle la compensación económica y firmar los documentos necesarios para solicitar el cheque.

A finales del año pasado, el Gobierno anunció un proyecto para recuperar la ribera norte del río Ozama y mejorar las condiciones de vida de decenas de familias del sector Las Lilas, en Santo Domingo Este.

El proceso implicará el desalojo de cientos de viviendas en los barrios Las Lilas, La Javilla y Ribera del Ozama.