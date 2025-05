Residentes en la provincia El Seibo protestan por el mal estado de los caminos vecinales

Residentes en diferentes zonas rurales de la provincia El Seibo, al este de República Dominicana, realizaron una protesta pacífica este miércoles, en demanda del arreglo urgente de los caminos vecinales que conectan varias comunidades agrícolas con el centro urbano.

Los manifestantes, provenientes de los parajes Casiquillo, Los Botados, Arroyo Grande y El Cuey, denunciaron que el deterioro de las vías dificulta el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, y pone en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona.

Asimismo, denuncian la falta de agua potable en las comunidades y las malas condiciones de los puentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/28/whatsapp-image-2025-05-28-at-114717-am-2-56cfd0ac.jpeg Comunitarios con pancartas, realizaron una caminata por la avenida principal Manuela Diez Jiménez, de El Seibo, exigiendo la intervención inmediata del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como la atención de las autoridades provinciales, en demanda del arreglo de los caminos vecinales en localidades de la referida provincia. (FUENTE EXTERNA)

La comunitaria Antonia de la Cruz señaló que están unidos y lucharán hasta lograr que las autoridades puedan dar respuestas a todos los males que afectan las localidades.

"Cuando llueve, no hay forma de salir. Los niños no pueden ir a la escuela y los enfermos no pueden llegar al hospital. Estamos cansados de promesas incumplidas", expresó otro de los lugareños.

Advierten intensificarán las protestas

Los comunitarios, que portaban pancartas, realizaron una caminata por la avenida principal Manuela Diez Jiménez, de El Seibo, exigiendo la intervención inmediata del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como la atención de las autoridades provinciales.

Indicaron que, pese a múltiples solicitudes y reuniones con representantes del gobierno local, las condiciones de los caminos continúan empeorando, lo que afecta directamente la economía de cientos de familias que dependen de la agricultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/28/whatsapp-image-2025-05-28-at-114710-am-89901c80.jpeg Pancarta durante la marcha pacífica en El Seibo, donde los comunitarios exigen la culminación del puente sobre el río Caciquillo, subrayando que: Sin puente no hay paso, no hay salud, no hay futuro. (FUENTE EXTERNA)

Estas manifestaciones se han estado realizando desde el pasado fin de semana.

Los comunitarios advirtieron que, de no obtener una respuesta concreta en los próximos días, intensificarán las manifestaciones.