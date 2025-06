Conflicto por arbitrios: Higüey y Verón se comprometen a una solución sin confrontación

La alcaldesa del municipio de Higüey, Karina Aristy, y el director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez, conocido como Manolito, manifestaron que buscarán una solución salomónica al conflicto surgido entre ambas localidades por el tema de los arbitrios, asegurando que ninguna de las partes resulte perjudicada.

Según Aristy, quienes apuestan a un enfrentamiento entre ella y Manolito están equivocados. "Esta provincia está unida. No es Verón ni Higüey, es La Altagracia. Somos una sola provincia", afirmó.

La alcaldesa aseguró que la situación se resolverá en los próximos días, dentro del marco del respeto.

Por su parte, Ramón Ramírez consideró que este impasse ha sido interesante, ya que ha permitido visibilizar las necesidades de la provincia.

"Yo pienso que debe abrirse un foro donde todos —legisladores y alcaldes— sigan trayendo beneficios y mayor inversión, porque nosotros aportamos mucho al Producto Interno Bruto del país y necesitamos que se invierta más en esta provincia", expresó.

Ramírez añadió que esta situación ha evidenciado debilidades antes desconocidas, como las diferencias en los montos per cápita que se otorgan a otras ciudades, mientras que a las localidades de Higüey, Verón y La Otra Banda se les asigna muy poco.

El director distrital de Verón-Punta Cana llamó a la población a mantener la calma, asegurando que tanto él como Karina son personas coherentes y sensatas, por lo que encontrarán una solución salomónica.

"Hay que dejar la tensión. Tómense su té de tilo, que va a haber solución", bromeó.

Los arbitrios

Al ser cuestionado sobre el llamado a los desarrolladores para que paguen los arbitrios en Verón-Punta Cana, Ramírez respondió: "No se ha dicho que no se van a distribuir. Yo no escuché que el comunicado dijera que no se va a distribuir".

Respecto a dónde se recaudarán los arbitrios, evitó dar una respuesta directa y se limitó a decir que lo más importante es que habrá un acuerdo, y que se puede tener seguridad en eso.

Aunque no reveló qué porcentaje de los arbitrios se destinará a Higüey, afirmó que será una proporción significativa.

"Esto se va a solucionar entre ambas partes, porque no es lo que Karina y yo digamos, sino lo que diga la sociedad altagraciana, y lo que quiere es unidad y acuerdo. Y eso es lo que va a haber", sostuvo.

