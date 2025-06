Técnicos de los bomberos de La Guáyiga, Los Alcarrizos y Pedro Brand, así como de la Policía Científica iniciaron las investigaciones para determinar la causa del incendio que destruyó una nave de 56 locales comerciales en el Merca Santo Domingo el pasado domingo, mientras tanto los comerciantes afectados reclaman apoyo del Gobierno.

Mirtha Elena Pérez, directora del Distrito Municipal La Guáyiga, demarcación donde está ubicado el Merca, dijo que las investigaciones las dirige el cuerpo de bomberos de la localidad, pero que también participan otros técnicos que participaron en el proceso de sofocar el incendio.

Pérez lamentó la situación y dijo que son muchas las familias que directamente son afectada por este incendio. Resaltó el apoyo de los bomberos de distintas zonas que acudieron a apoyar, como los de San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Bonao, Baní, el Distrito Nacional, los municipios de la provincia Santo Domingo, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/2f3a0091-81b53d1e.jpg Sócrates Díaz, administrador del Merca Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/2f3a9868-fc24315a.jpg Algunas personas sacaron productos que no se llegaron a quemar (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/2f3a9890-1f87698b.jpg Empleados de algunos de los negocios quemados. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/2f3a9875-a4a85d10.jpg Escombros dejados por el incendio. (DIARIO LIBRE7DANIA ACEVEDO)

Productos quemados

De acuerdo con el administrador del Merca Santo Domingo, Sócrates Díaz, los principales productos quemados fueron granos secos, como habichuelas, maíz, también arroz, azúcar, alcohol, detergentes, refrescos y plásticos.

Indicó que posiblemente las pérdidas ronden los 700 o quizás los 800 millones de pesos, pero que eso se determinará cuando termine el levantamiento de las informaciones sobre lo qué contenía cada uno de los locales que se quemaron.

“Hoy no tenemos ni siquiera un rasguño de un ciudadano, eso es lo más importante y como dice Alberto Cortez que solo lo barato se compra con dinero, la vida humana no tiene precio y nosotros nos sentimos, aunque afligidos por las pérdidas materiales, estamos felices porque no hay nadie lesionado”, expresó.

Dijo desconocer si todos los locales estaban asegurados, porque la responsabilidad del Merca es gerenciar la parte de la infraestructura con la renta de los locales. Algunos comerciantes dijeron que no cuentan con seguros contra incendio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/2f3a0025-6f810f9d.jpg Leoncio Ortega, presidente de los comerciantes. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/2f3a0010-dd2aae97.jpg Mirtha Elena Pérez, directora del distrito municipal La Guáyiga. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/2f3a9922-57b0f073.jpg Las mercancias se quemaron y las pérdidas ascienden a unos 800 millones de pesos, de acuerdo con el administrador del Merca. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Los comerciantes

Leoncio Ortega, presidente de la Asociación de Comerciantes y Productores del Mercado Santo Domingo (Asocoprome), llamó al Gobierno a que vaya en su auxilio porque son muchas las familias que se quedaron sin empleos.

“Pedimos de manera encarecida al excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, que asuma un compromiso con el comercio del Merca, que le pongamos fecha a ese compromiso, porque este este mercado necesita ahora más que nunca el auxilio del presidente de la República y del gobierno en un sentido más amplio”, dijo.

Manifestó que ciertamente todos los organismos de auxilio del Estado han estado trabajando desde que se produjo el incendio y que ahora se requiere apoyo a los 110 comerciantes que perdieron sus mercancías.

Apoyo gubernamental

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó que realizan una evaluación preliminar de las pérdidas ocasionadas por el fuego y expresó que el presidente Luis Abinader instruyó los funcionarios competentes a realizar las experticias y evaluación de los daños para auxiliar a todos los afectados.

“Este lugar es la médula del campo en la ciudad, ya que es el más importante centro de acopio y distribución de la capital, donde se garantiza la seguridad alimentaria del Gran Santo Domingo y zonas aledañas, por lo que vamos a trabajar a la mayor brevedad para cuantificar todas las pérdidas causadas”, dijo Limber Cruz.

El ministro Cruz encabeza una comisión que también integra el administrador del Merca, Sócrates Díaz.