Los padres de familia externan su preocupación por el nuevo horario en sector público

La disposición que entrará en vigor el 1 de julio y que establece que el 70 % de los empleados públicos deberá iniciar su jornada laboral más temprano —un grupo a las 7:00 a.m. y otro a las 7:30 a.m.— con el objetivo de reducir la congestión vehicular, ha generado dudas sobre si esta medida dificultará que muchos padres puedan llevar a sus hijos a la escuela.

Esto se debe a que, según la información oficial, la hora de entrada a los centros educativos oscila entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana, y muchos de estos no permiten el ingreso de los estudiantes antes de ese horario.

Esta situación dejaría un margen de tiempo muy limitado para que los padres puedan dejar a sus hijos en el colegio y llegar puntuales a sus puestos de trabajo.

Una empleada pública que labora en el Distrito Nacional expresó a Diario Libre que, aunque respalda la medida, le preocupa no poder llegar a tiempo a su trabajo, ya que el colegio de su hijo queda lejos de su oficina. Explicó que en el centro educativo solo permiten la entrada de los estudiantes entre las 6:45 y las 7:00 de la mañana.

"Si me ponen a entrar a las 7:00 de la mañana, no sé a qué hora debo salir de mi casa para poder llevar al niño, que me lo van a recibir a partir de las 6:45. No sé si voy a poder llegar en esos otros 15 minutos porque me toma mucho más tiempo.También me preocupa la hora en la que tienes que acostar y levantar al niño, sobre todo si son niños pequeños, para llevarlo al colegio tan temprano", expresó la madre.

Otros testimonios

Asimismo, cuestionó si los centros educativos podrán ser flexibles con el horario de entrada con miras a resolver esta parte.

Al respecto, Ancell Schecker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación (Minerd), dijo que aún no se ha contemplado flexibilizar los horarios de entrada de los estudiantes, pero señaló que muchos centros educativos reciben a los estudiantes desde temprano.

Asimismo, indicó que hay que darle tiempo a la medida para ver cómo se va desarrollando en ese aspecto.

De acuerdo con Cindy Coronado, madre de un niño de 8 años, la medida le convendría porque saldría de trabajar más temprano.

No obstante, llevar a su hijo al colegio y llegar a tiempo al trabajo sería una maniobra imposible, porque la hora de entrada de su hijo es a las 7:30, y el centro está ubicado cerca de su residencia en Los Alcarrizos, mientras que su trabajo está en el Distrito Nacional.

Sin embargo, cuenta con la suerte de que su madre puede llevar a su hijo a la escuela por ella, pero no todos los trabajadores estatales tienen la misma condición.

Es el caso de una empleada pública, quien prefirió no ser citada, y que afirmó que su horario no fue modificado, pero que, de haberlo sido, no podría cumplir con ambas responsabilidades. Su hijo de 7 años debe estar en el recinto educativo a las 7:30 de la mañana.

El centro está ubicado en San Isidro y su trabajo está en la avenida México, Santo Domingo, a más de 20 kilómetros de distancia.

Empero, indicó que está de acuerdo con la medida, confiando en que esta aligerará el tránsito en la ciudad.

"Es un plan piloto"

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, expresó que esta medida no va a trastocar la dinámica familiar, ya que solo algunos empleados ingresarán media hora antes, y que el objetivo es poder regular el tránsito en la ciudad.

"Es un plan piloto; vamos viendo cómo va funcionando y, en la medida en la cual vayamos mejorando... Pero yo creo que el mensaje, al final, es que todos tenemos que hacer parte del sacrificio para mejorar la situación del tráfico en la ciudad de Santo Domingo, que al final va a venir en mejora y en provecho de todos los capitaleños", comentó.

Añadió: "Entiendo que es una medida prudente y una medida que busca mejorar la situación. Fue estudiada, analizada, no ha sido tomada a la ligera y va a generar muchos más beneficios que cualquier tipo de complicaciones".