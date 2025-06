Los momentos decisivos del urbanismo en Santo Domingo, descritos por Marcos Barinas

El arquitecto y planificador urbano, Marcos Barinas, es el invitado de esta semana en Momentos. Como especialista, describe algunas de las transformaciones y sucesos que han impactado, y que aún impactan, a los habitantes de la gran ciudad capital.

Barinas estudió en The Catholic University of America y en The Southern California Institute of Architecture gracias a una beca Fulbright, y completó estudios de posgrado en la Universidad de Chile y en la Escuela Diplomática Nacional de la República Dominicana.

Su profesionalismo lo ha llevado a ocupar diversos cargos académicos y administrativos en el país, como director de la Maestría en Arquitectura Tropical y coordinador de la Maestría en Diseño Sostenible. También ha sido profesor visitante y crítico en países como Sudáfrica, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos.

Uno de sus proyectos más reconocidos es la remodelación de la sede de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en conjunto con la también arquitecta Elsa Taveras.

Es expresivo sobre sus convicciones en redes sociales como X e Instagram, se define como un caribeño practicante y no teme profesar su amor por la República Dominicana "hasta la rabia".

Momentos:

Construcción del Parque Mirador Sur (1970)

Inicio y desarrollo de uno de los parques más emblemáticos de Santo Domingo .

. Excavaciones del túnel de la 27 de Febrero (1998)

(1998) Trabajo clave para la infraestructura vial en la capital.

Inauguración de la primera línea del Metro de Santo Domingo (30 ENE 2009)

de (30 ENE 2009) Fotografía de la inauguración con el expresidente Leonel Fernández, su hijo Omar Fernández, la entonces primera dama Margarita Cedeño y el ingeniero Diandino Peña.

con el expresidente Leonel Fernández, su hijo Omar Fernández, la entonces primera dama Margarita Cedeño y el ingeniero Diandino Peña. Restauración del Reloj Floral del Jardín Botánico (8 NOV 2018)

del Jardín Botánico (8 NOV 2018) Recuperación de un símbolo paisajístico y cultural que embellece uno de los espacios naturales más importantes de la ciudad.

Entrega de la primera etapa Duarte con París (16 DIC 2021)

Duarte con París (16 DIC 2021) Remodelación significativa de una intersección vital que contribuye a la fluidez del tránsito y al comercio en la ciudad.

y al comercio en la ciudad. Inundaciones del 4 de noviembre (04 NOV 2022)

del 4 de noviembre (04 NOV 2022) Evento climático inesperado que dejó nueve víctimas mortales.

Remodelación del Malecón (21 DIC 2023)

(21 DIC 2023) Rehabilitación de un tramo del espacio público costero , clave para el ocio y la identidad de la ciudad.

, clave para el ocio y la identidad de la ciudad. 14 carriles en el kilómetro 9 de la autopista Duarte (16 SEP 2024)

de la autopista Duarte (16 SEP 2024) Expansión realizada para aliviar el tráfico en una de las vías más transitadas del país. Ampliación de la acera en el tramo de la avenida Duarte en el Barrio Chino (18 ENE 2025). Intervención urbana que, aunque criticada, la Alcaldía del Distrito Nacional aseguró tener los permisos correspondientes y la realizó para hacer la zona más "amigable al peatón".

Edición: Joel Villalona

Videografía: Félix León

Iluminación: Matías Boncosky

Logotipo: Ximena Lecona

Producción: Tammy Cuevas