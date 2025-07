David Collado emplaza a contratistas por retrasos en obras de Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, emplazó de forma enérgica a los contratistas de los trabajos que se realizan en Ciudad Colonial a redoblar el personal para acelerar la terminación de las calles intervenidas.

El funcionario, al encabezar un encuentro con contratistas y comerciantes de Ciudad Colonial, amenazó con proceder legalmente contra los contratistas que no estén avanzando los trabajos como lo establece el cronograma.

Amenaza

“Yo quiero decirles aquí públicamente que, si a partir de hoy no me redoblan los trabajos, no meten más personal, yo voy a tener que procesarlos legalmente”, advirtió.

Indicó que no cobra comisión, no se reúne con los contratistas y que su compromiso es con la gente que vive en Ciudad Colonial, con empresarios y emprendedores, y con el desarrollo del turismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/01/whatsapp-image-2025-07-01-at-15830-pm-b8129ff2.jpeg David Collado: “Si no redoblan los trabajos, voy a procesarlos legalmente” (LUDUIS TAPIA)

Collado exigió que la calle Las Mercedes esté terminada este mes, so pena de que se proceda legalmente.

"Para mañana yo quiero un nuevo cronograma de trabajo preciso, claro y contundente, y exijo al proyecto del BID que todos los lunes evalúe cómo va la construcción de las calles" David Collado Ministro de Turismo “

“Para mañana yo quiero un nuevo cronograma de trabajo preciso, claro y contundente, y exijo al proyecto del BID que todos los lunes evalúe cómo va la construcción de las calles y en qué fechas se van a ir entregando”, indicó.

También instruyó a los responsables del proyecto Ciudad Colonial a cumplir con las ayudas que contempla la iniciativa para apoyar a los pequeños negocios, algunos afectados por el cierre de varias calles.