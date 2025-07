David Collado entrega calles Padre Billini y Duarte remozadas en la Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, dio apertura oficial este viernes a dos vías históricas remozadas en la Ciudad Colonial: las calles Padre Billini y Duarte.

"¡Avanza el proyecto de revitalización con pasos firmes y resultados visibles!", escribió Collado en su cuenta oficial de X al anunciar la apertura de las calles, como parte del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial.

Dijo que con el apoyo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) garantiza la seguridad y organización para residentes y visitantes.

"Seguimos ejecutando con planificación, supervisión constante y el compromiso claro de cumplir cada etapa", manifestó el ministro.

Desde @TurismoRD ya se han entregado 12 fachadas restauradas y avanzan obras clave como el Parque Duarte, como parte del proceso integral de revitalización que desarrollamos junto al BID.

¡Rescate patrimonial, turismo cultural y desarrollo urbano caminan juntos! pic.twitter.com/gwXw4TQHeC — David Collado (@DavidColladoM) July 4, 2025

Fachadas restauradas

Collado señaló que desde el Ministerio de Turismo ya se han entregado 12 fachadas restauradas y avanzan obras clave como el parque Duarte, como parte del proceso integral de revitalización que se desarrolla junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/04/gvcg88uxqaacwsp-297ef4e4.jpg La calle Padre Billini, una de las vías peatonales recién renovadas en la Ciudad Colonial. (FUENTE EXTERNA)

Emplazó a contratistas

El pasado martes, Collado emplazó de forma enérgica a los contratistas de los trabajos que se realizan en la Ciudad Colonial a redoblar el personal para acelerar la terminación de las calles intervenidas.

El funcionario, al encabezar un encuentro con contratistas y comerciantes de la zona, amenazó con proceder legalmente contra los contratistas que no estén avanzando los trabajos como lo establece el cronograma.

"Yo quiero decirles aquí públicamente que, si a partir de hoy no me redoblan los trabajos, no meten más personal, yo voy a tener que procesarlos legalmente", advirtió.

Collado exigió que la calle Las Mercedes esté terminada este mes, so pena de que se proceda legalmente.

También instruyó a los responsables del proyecto Ciudad Colonial a cumplir con las ayudas que contempla la iniciativa para apoyar a los pequeños negocios, algunos afectados por el cierre de varias calles.