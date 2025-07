La Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) alquila 143 ambulancias a la Cruz Roja que son utilizadas en los servicios del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 por un monto anual de 1,017,210,720 pesos.

El contrato se remonta al 2014 cuando se inició el servicio y fue renovado en diciembre de 2024 por la actual administración de la DAEH, que dirige el general retirado Juan Manuel Méndez García, luego que se agotara un proceso de licitación.

Surgió como necesidad de apoyar al 9-1-1 pues no tenía ambulancias suficientes para atender la demanda de servicios de emergencias. El contrato de alquiler, copia del cual tiene Diario Libre, está firmado por Braulio Alcántara, director de la Cruz Roja y Juan Manuel Méndez García, director de la DAEH.

"Cuando yo llegué acá, me dijeron, usted puede rentarla de manera directa porque no hay otra entidad que dé el servicio y yo lo subo al portal de compra y contrataciones. Si alguien quiere aplicar, que aplique. O sea, que eso fue la licitación, eso va todos los años a la licitación pública", dijo el funcionario.

El artículo 8 del contrato establece: "Las ambulancias deberán estar en las preposiciones asignadas las 24 horas por la vigencia del contrato, para prestar asistencia según el requerimiento de la Central de Despacho del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1".

Por cada ambulancia que ofrezca el servicio en la cantidad de tiempo establecido en el contrato, la Cruz Roja recibirá el pago de 7,113,361.68 pesos, pero en ocasiones no se cumple por diversas razones y el monto disminuye.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/03/911-san-cristobal-09-1b2676bc.jpg Ambulancia de la Cruz Roja. (ARCHIVO DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/03/14092022-entrega-de-ambulancias-911-7-d93eab55.jpg El servicio es 24/7. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/03/23122022-entrega-de-vehiculos-al-sistema-nacional-de-atencion-a-emergencias-de-seguridad-911-francisco-arias-01-8492103c.jpg Las ambulancias contratadas están equipadas. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/03/03072025-visita-a-la-cruz-roja-dominicana---luduis-tapia-46c98b09.jpg Braulio Alcántara, director de la Cruz Roja Dominicana. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/03/02072025-recorrido-instalaciones-daeh-1-e4e4b5ac.jpg Juan Manuel Méndez, director de la DAEH. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El compromiso conlleva, además del alquiler de las ambulancias, los insumos médicos, el combustible, el seguro, el pago de personal como médicos, enfermeras y choferes. También la entidad da mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades.

Algunas de las unidades lucen en deterioro debido al tiempo de uso, pero son llevadas a talleres para reparación.

Si incumplen, le descuentan

"También hay un acuerdo, una cláusula dentro de ese contrato, que, si la Cruz Roja no me saca una ambulancia en ocho horas, porque eso está controlado por GPS, entonces nosotros le descontamos el día", explicó Méndez García.

Méndez García dijo que algunas personas entienden que es mejor adquirir ambulancias y no invertir en alquiler, pero aclaró que mientras se compran unidades nuevas, como en efecto se realiza con la adquisición de 225 nuevas ambulancias, hay que ofrecer el servicio.

Manifestó que esperan este año esas nuevas unidades compradas directamente por el Ministerio de la Presidencia, que dirige José Ignacio Paliza, pero recordó que los fabricantes no te lo entregan de una vez, sino que se solicitan, se ordena y luego hay que habilitar el vehículo para el servicio que se requiere y el proceso puede durar uno y dos años.

Indicó que a principio de año recibió 120 ambulancia de China y algunas están en proceso de readecuación, pero que con las que están en servicio se ha logrado bajar el tiempo de respuesta de 28 minutos a 16.

La Cruz Roja

Desde el inicio del sistema 9-1-1, la Cruz Roja ha estado apoyando por medio del Servicio Nacional de Salud en el aspecto prehospitalario. El más reciente de los contratos comenzó el 1 de enero de 2025.

La entidad recibe un presupuesto del Estado de 3.1 millones de pesos al mes, 37,200,000 pesos al año.

Braulio Alcántara, director general de la Cruz Roja Dominicana, cuenta que durante los últimos años se han sometido a licitación para ser contratados por la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), aunque entienden que no es necesario.

"Nosotros somos de lo que creemos, igual otros líderes del sistema, que Cruz Roja, que en este caso, no necesita que haya una licitación porque somos proveedor único y, además, somos parte del apoyo como organización auxiliar de los poderes del Estado, pues podríamos dar el servicio sin necesidad de licitación, pero aun así se hace la licitación", expresó.

Entiende que debido al gasto que implica ofrecer el servicio de las 143 ambulancia como pago a paramédicos, choferes, combustibles, vehículos, insumos y otros se hace necesario un reajuste del pago, aunque haya sectores que entiendan que es mucho los poco más de mil millones de pesos que se paga al año.

Ante la pregunta de si la Cruz Roja puede hacer este tipo de negociaciones, Alcántara dijo que cuentan con el aval de la Cruz Roja Internacional, pero que, además, es una entidad de derecho conforme a la Ley 41-98 que se ajusta a las leyes nacionales y que se basa en los protocolos e instrumentos internacionales de derechos humanitarios que fueron aprobados en 1949.

"Debo decir que esa suma para el próximo proceso de licitación, nosotros no vamos a licitar si no se aumenta, porque no podemos. No cubrimos los gastos con lo implicado en este servicio demandante necesario y oportuno como nosotros lo estamos dando", dijo Alcántara.

Puso de ejemplo que las ambulancias trabajan 24 horas los siete días de la semana, que no se apagan y los turnos del personal que las opera es también de 24 horas y solo dos días de descanso y lo que se quiere es crear varios turnos como tiene la DAEH y que para ello necesitan más recursos.

Dijo que no siempre se les paga los 1,017,210,720 pesos. Porque si un día una ambulancia no sale a trabajar por las razones que fueran, ese día o las horas se las descuentan y como quiera se ofrece el servicio porque están comprometidas con ofrecer el servicio, aunque no sean muy grandes los beneficios.