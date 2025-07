Del silbato a la cámara corporal y taser: los nuevos dispositivos de los agentes de la Digesett

Con sus uniformes tradicionales de color verde que los distingue desde cualquier esquina, los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se observan en las calles ya no solo con el silbato o la libreta de multas, ahora, en su pecho cargan un pequeño dispositivo que todo lo graba: una cámara corporal y tasers (armas eléctricas no letales).

Estos oficiales portan forman parte del despliegue de 700 efectivos anunciados recientemente y entrenados bajo el nuevo modelo policial con el que buscan retomar el control del tránsito.

Bajo un sol radiante, dando indicaciones para agilizar el tránsito en la intersección de la avenida Gustavo Mejía Ricart con Abraham Lincoln, Distrito Nacional, dos agentes cargaban en sus uniformes los nuevos aparatos.

Según explicó una de las oficiales del tránsito, las cámaras están asignadas de forma personal, con su nombre y código de identificación.

"Es buena y factible (la cámara) porque a muchas personas se le fiscalizan y luego dicen que no fue su culpa, pero con las cámaras todo se ve, queda grabado y se puede verificar y ver la realidad", afirmó.

Otras ventajas del uso de las cámaras, es que permite identificar los vehículos mediante el escaneo de las placas. Por eso, si un conductor agrede a un agente, comete una infracción o huye del lugar, el incidente queda grabado y a través de la grabación y placa se identifica al propietario del vehículo.

"Hay muchos conductores que agreden un agente y se van, si está grabado con la placa se busca y sale toda la información de la persona. Por eso ahora no se puede prestar los vehículos, porque si usted presto su carro y fue otra persona que cometió la falta, atropelló y se fue, se captura la placa con la cámara y se busca, el dueño del vehículo es el responsable", añadió la agente mientras supervisaba el tránsito.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre por intersecciones como la avenida John F. Kennedy con Winston Churchill, la Kennedy con Abraham Lincoln, Gustavo Mejía Ricart, la avenida Lope de Vega con la calle Max Henríquez Ureña y Rafael Augusto Sánchez, se constató que al menos nueve de ellos portaban los dispositivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/11/whatsapp-image-2025-07-11-at-21220-pm-0e6ded64.jpeg Agentes de la Digesett ubicados en la avendia Lope de Vega con Max Henríque Ureña portan los dispositivos. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/11/whatsapp-image-2025-07-11-at-21221-pm-cd636d3b.jpeg Un agente del tránsito ubicado en la avenida John F. Kennedy con Abraham Lincoln. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

"Si yo detengo una persona para abordarlo, comienzo a grabar y luego inicio el proceso de abordaje, pedirle sus documentos y ahí se puede grabar si yo le falte o me faltaron a mí", añadió.

Protocolos

El vocero de la Digesett, coronel Rafael Tejeda Baldera, explicó que el uso de la cámara es obligatorio durante todo el turno operativo y apagarla o no usarla correctamente constituye una falta sujeta a investigación interna y sanción disciplinaria.

Indicó que las imágenes también son monitoreadas de forma aleatoria para verificar su uso correcto en especial en zonas de alto flujo y de mayor incidencia de violación al tránsito.

"Las grabaciones de las cámaras corporales están certificadas para ser utilizadas como evidencia oficial, tanto en procesos administrativos como en instancias judiciales, en caso de conflictos, denuncias de irregularidades o revisión de procedimientos", manifestó.

Añadió que la cantidad de los agentes se incrementará con la renovación de equipos y las nuevas fases del plan "RD se Mueve".

Complicaciones

En diversas ocasiones se han registrado incidentes donde ciudadanos y autoridades se agreden. Ante esto, una de las agentes que estaba en la intercesión de la Abraham Lincoln con Gustavo Mejía Ricart, manifestó que el uso de la taser, conocidas como armas de electrochoque, utilizadas para inmovilizar temporalmente a individuos ayudan a controlar a una persona y apresarla.

Si un individuo se acerca de forma violenta, el agente puede activar el dispositivo que emite una descarga de 50 voltios, provocando una shock que facilita la intervención de otra autoridad para colocar los grilletes. No obstante, aseguró que no se puede utilizar si no tienen esposas disponibles.

"Los efectos son algo temporal, solo son de cinco minutos aproximadamente. Cuando a alguien le disparan, no se puede mover, son 50 voltios y no atenta contra su vida", resaltó.

¿Cómo se debe utilizar?

De acuerdo con la mujer al portar el taser, el agente primero emite una advertencia: solicita al ciudadano que mantenga la distancia. Si, a pesar de la advertencia, la persona insiste en acercarse, puede usar el dispositivo. Aun así, el protocolo exige que se dialogue primero, y solo si el ciudadano no coopera, se procede a usarla y la cámara corporal graba la situación para dejar constancia del procedimiento.

"Si le doy un mal uso puede ser que me sancione o hallan cargos contra mí", añadió.

Todos los agentes autorizados a portar taser reciben un tipo de entrenamiento que incluye:

Técnico certificado sobre el uso correcto , mantenimiento y restricción de uso.

, mantenimiento y restricción de uso. Formación en uso progresivo de la fuerza , mediación y control de crisis.

, mediación y control de crisis. Simulaciones prácticas supervisadas y actualización periódica de protocolos de intervención.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/11/whatsapp-image-2025-07-11-at-21157-pm-437b8027.jpeg Agente sostiene arma de electrochoque. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/12/whatsapp-image-2025-07-11-at-141203-5a365fb0.jpeg Una cámara corporal colocada en el pecho de un agente de la Digesett. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)