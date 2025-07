Comunitario destaca el valor científico y patrimonial del Jardín Botánico

La explicación ofrecida por el Gobierno de que no se intervendrá el Jardín Botánico para ampliar la avenida República de Colombia llevó tranquilidad a los vecinos de Los Jardines del Norte que temían fueran impactados por los trabajos.

Residentes en el sector fueron de los que alzaron la voz al proclamar "El Botánico no se toca", consiga que hizo eco en otros sectores preocupado por la conservación de ese pulmón de la ciudad.

Francisco Javier Ordovás, comunitario del sector y vicepresidente de la Asociación Artesanal de Los Jardines, dijo que se activaron cuando se enteraron lo dicho por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, de que al Botánico solo se le impactaría el 0.01% del total de área.

"No queremos que la gente sufra un tapón, pero lo que proponemos es que se busquen soluciones alternativas o subterránea o elevado, pero una cosa de valor científico no solo de descanso, ni de distracción que es el Botánico, sino el Botánico tiene un valor científico. Eso es un valor patrimonial que no se puede tocar", dijo a título personal.

Expresó que le preocupa que se hable de quitarle una parte a las aceras de la avenida para agregar dos nuevos carriles, porque se afectaría una hilera de palmeras y otros árboles que hay del lado de la verja perimetral del Botánico.

Un sector verde

Por otro lado, dijo que Los Jardines del Norte todavía es un sector vivible, con muchas personas ancianas, pero también con una nueva generación que está cambiando un poquito la cultura del barrio, pero sigue siendo un pueblo y que convive mucho.

Manifestó que hay proyectos para declarar al sector como área protegida municipal como ya se aprobó en el Congreso, pero que falta la aprobación de los regidores. Recordó que el sector es parte de la vegetación geográfica del Botánico que hay que mantener.

Destacó que la Policía reconstruye un destacamento que permitirá garantizar la paz del sector como ha venido ocurriendo desde hace 30 años.