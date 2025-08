En la continuación del programa "La Alcaldía Llega a Ti", Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, se trasladó este viernes al Ensanche Espaillat, donde conoció las inquietudes de sus moradores.

El encuentro se realizó en la calle interior H del referido sector, donde estuvieron presentes las Juntas de Vecinos Siglo XXI, Los Pabellones, Varias Luces, Julio de Peña Valdez, Unidos Somos Más, Jehová es mi Fortaleza, entre otras organizaciones sin fines de lucro.

Luego de escuchar la exposición de las necesidades de los ciudadanos, Mejía informó que desde el próximo martes se iniciará la colocación de decenas de lámparas LED en diferentes calles del barrio.

"Con La Alcaldía Llega a Ti, un programa que tenemos realizándolo desde hace cinco años, venimos a escuchar sus necesidades y a trabajar de la mano con ustedes las soluciones", expresó.

Limpieza de sépticos e imbornales

Indicó que, de manera simultánea al encuentro, se inició la limpieza de sépticos e imbornales en los puntos más críticos de la zona. Además, fueron anunciadas las ubicaciones en las que se colocarán seis colectores, un imbornal y la construcción de aceras, contenes y badén.

"Aquí están todas las direcciones operativas de nuestra institución, escuchando, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos cuenten, estamos en los lugares escuchando y resolviendo; es así que se puede resolver la necesidad de nuestra gente", apuntó la ejecutiva municipal.

Asimismo, agradeció la disposición de todos los comunitarios de trabajar de la mano con el cabildo y las demás instituciones del Gobierno central para obtener los resultados esperados, no solo en este sector ni en la capital, sino en todo el país.

"La disposición no es solo de las autoridades, no, no, no", señaló Mejía.

Exhortó a todos los residentes a que asuman sus responsabilidades que de manera individual tiene cada ciudadano, porque "vivir en orden y limpieza es el inicio de comenzar a sentirnos bien".

Producto de este programa La Alcaldía Llega a Ti, el cabildo anunció que realizará el próximo sábado un gran operativo médico y social en el Ensanche Espaillat.