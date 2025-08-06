Residentes de Gascue exigen prohibición del paso de camiones y rescate del sector

La presidenta de las Juntas de Vecinos de Gascue, Bienvenida Castro. ( DIARIO LIBRE )

La presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos del sector Gascue, Bienvenida Castro, hizo un llamado a las autoridades para que tomen acciones ante el constante tránsito de camiones por este sector capitalino, lo que, según dijo, representa un grave peligro para los residentes y contribuye al deterioro del entorno.

Durante una reunión con autoridades y lugareños, Castro expresó la preocupación de la comunidad por el paso incontrolado de vehículos pesados en el tramo comprendido entre el Parque Independencia y la avenida Máximo Gómez.

Aseguró que esta situación pone en riesgo la seguridad de los peatones, particularmente de niños, adultos mayores y personas que acuden a iglesias, clínicas, escuelas e instituciones

"Los vecinos están desesperados. Los camiones cruzan a gran velocidad sin medir consecuencias. Esta situación ya es insostenible", afirmó.

Además del control del tránsito pesado, también piden a las autoridades la aplicación de las normativas sobre control de ruidos, la regulación de negocios informales y la implementación de medidas para frenar la arrabalización del sector.

"Estamos pidiendo que se hagan cumplir las leyes. Gascue es un sector histórico que merece respeto y atención", concluyó la dirigente comunitaria.

En ese mismo sentido se expresó la residente Euladia Flores, quien denunció el proceso de arrabalización que experimenta Gascue.

"Esto ya es un abuso. Gascue está arrabalizado y no podemos seguir permitiéndolo", subrayó.

Dijo que Gascue fue la primera urbanización que se creó en Santo Domingo.

"Nosotros merecemos respeto y exigimos para el sector de Gascue lo que le corresponde. Gascue se lo merece", destacó Flores.

Representante de la Alcaldía

Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, dijo que acudió a la reunión para escuchar las quejas de los residentes.

"Estamos en representación de la alcaldesa Carolina Mejía para escuchar los reclamos y, de inmediato, brindarles soluciones", expresó.

Indicó que desde la Alcaldía del Distrito Nacional siempre están dispuestos a dialogar y a escuchar a los munícipes.