La imposibilidad de un camión del cuerpo de bomberos para girar en una esquina de la Ciudad Colonial, debido a la estrechez de las calles y a los elementos instalados como bolardos y muros de concreto, desató este miércoles la indignación de residentes y transeúntes que presenciaron el incidente.

El vehículo, que acudía a una emergencia en la zona, quedó detenido durante varios minutos al intentar doblar en una intersección.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo la unidad no logra girar por la falta de maniobrabilidad en la vía, que fue recientemente reacondicionada como parte del proyecto de revitalización urbana del centro histórico.

Residente grabó la escena

"Esto se veía venir. Si los carros muchas veces tienen impedimento para doblar en las calles de la zona colonial, imagínense un camión de bomberos o una ambulancia", expresó una residente que grabó la escena. "Que esté lindo no significa que sea funcional", añadió.

La situación ha reactivado los cuestionamientos a las condiciones de accesibilidad en la Ciudad Colonial, una zona patrimonial que en los últimos años ha sido objeto de diversas intervenciones para mejorar su atractivo turístico y su infraestructura peatonal.

Sin embargo, vecinos denuncian que estas mejoras no han considerado adecuadamente los requisitos operativos de los servicios de emergencia.

En el video se escucha también la crítica directa al diseño urbano: "A ustedes, ingenieros e incluso arquitectos que diseñaron esta zona colonial para nuestra República Dominicana, no sé qué les pasó por la cabeza".

La persona que denuncia el hecho sugiere que se deben tomar medidas para adaptar las calles a la realidad del país y facilitar el paso de camiones y ambulancias.