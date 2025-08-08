Metro y Teleférico serán gratis el domingo por incorporación de trenes de seis vagones

El presidente Luis Abinader encabezará este domingo 10 de agosto el acto con motivo de la puesta en marcha oficial de los nuevos trenes de seis vagones del Metro de Santo Domingo e inauguración del nuevo túnel de interconexión peatonal en las líneas L1-L2.

Así lo informó este viernes la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), señalando que la incorporación de trenes de seis vagones, inicialmente en la Línea 1, a partir del lunes 11 de agosto, permitirá el aumento de la cantidad de usuarios, lo que impactará en la reducción de las filas.

Además, indica que la puesta en uso del túnel de interconexión, ubicado en la estación Juan Pablo Duarte, mejorará la experiencia de los pasajeros.

Servicio gratis del Metro y Teleférico

La Opret destacó en nota de prensa que, como parte de este acontecimiento, el servicio del Metro de Santo Domingo y del Teleférico será gratuito el domingo, "permitiendo a los ciudadanos vivir la experiencia de este importante avance en capacidad, eficiencia y comodidad del sistema de transporte masivo".

Interrupción parcial

Asimismo, la Opret explicó que, durante el desarrollo del acto protocolar encabezado por el primer mandatario de la República, el servicio en las líneas 1 y 2 del Metro podría verse interrumpido de manera parcial entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde por razones logísticas y de seguridad.

"La Opret agradece la comprensión del público y reitera su compromiso con el fortalecimiento continuo del sistema de transporte, en beneficio de todos los usuarios", refiere la nota.