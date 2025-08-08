La junta de vecinos del residencial Costa Caribe, Distrito Nacional, informó que apelará la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que autoriza la continuidad de la construcción de una cabaña al lado de un parque infantil que la comunidad rechaza.

La sentencia 0030-02-25-SAEN-00383 del Tribunal Superior Administrativo rechaza el fondo del recurso contencioso administrativo, en fecha del 28 de junio de 2023, que interpuso la junta de vecinos, representada por algunos de sus directivos contra la razón social Inversiones y Promociones TIL, S.R.L., así como al Ayuntamiento del Distrito Nacional para que lo que había de la obra fuera demolida.

La decisión firmada por los jueces Luisa N. del Carmen Canaan Polanco, William R. Encarnación Mejía y Willis de Jesús Nuñez Mejía, que integran la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, autoriza la terminación de la cabaña a pesar de que existen tres resoluciones emanadas del organismo competente que prohíbe ese tipo de negocios en esa zona residencial.

La obra estaba paralizada por el recurso contencioso administrativo que interpuso la junta de vecinos, pero el tribunal revocó el impedimento de construir moteles en todo el litoral de 14 kilómetros del Malecón.

José Luis Ravelo, encargado de comunicaciones de la junta de Vecinos Costa Caribe, explicó que para evacuar la nueva sentencia se alegó una inexistente sentencia que favorece a los propietarios del proyecto, pero que lo que hubo fue una fotocopia.

"Ese es el clavo caliente del cual unos empresarios chinos se están agarrando para construir un motel al lado de un parque infantil que inauguró la propia alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía", adujo.

Apelarán sentencia

Adelantó que los abogados de los vecinos apelarán la sentencia en el plazo que establece la Ley para que se haga justicia en favor de la comunidad, porque de permitirse la continuidad de la construcción de la cabaña, toda esa zona podría utilizarse para esos fines.

Eddy Salazar, presidente de la junta de vecinos, dijo que ese es un problema viejo, de más de 20 años, porque la comunidad siempre ha rechazado ese tipo de negocios, basados en las disposiciones legales emanadas de la autoridad competente como es el Consejo de Regidores del Distrito Nacional.

"La Junta de Vecinos tiene una posición basada en la defensa de la institucionalidad del país, porque no es posible que una institución del Estado emita tres resoluciones prohibiendo un determinado tipo de negocio y que algunas personas desafían a la autoridad de esa entidad del Estado que se llama el Ayuntamiento del Distrito Nacional y campantemente empiecen a construir como si nada estuviese pasando", dijo el dirigente comunitario.

Los residentes afirman que la Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional fue la entidad que otorgó el permiso para la construcción de la obra en lo que era un solar baldío, a pesar de que existen tres resoluciones que prohíben ese tipo de negocios en la zona.

Salomón Seguié, tesorero de la junta de vecinos, explicó que cerca del lugar existe otro motel, el cual el que han tenido muchos problemas, pero que fue construido antes de las resoluciones que prohíben ese tipo de instalaciones en la zona.

"Ahora mismo tenemos problemas con la prostitución, ahora mismo tenemos problemas con la drogadicción y si permitimos que se cree ese precedente de construir ese motel ilegal e inmoral, bueno, pues ya el Malecón se está permitido todo, entonces se podrá construir motel en cualquier parte del Malecón y eso está muy claro que es a partir del kilómetro 11 de la Autopista 30 de Mayo".