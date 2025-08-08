Residentes solicitan apoyo para frenar apertura de negocio de comida en urbanización Marien Ofelia

La Junta de Vecinos y residentes de la urbanización Marien Ofelia, en el Distrito Nacional, expresaron este viernes su rechazo a la instalación de un supuesto negocio de hamburguesas en una vivienda ubicada justo al lado del parque del sector.

Según explicaron, su principal preocupación es que el establecimiento altere la tranquilidad de la zona, especialmente porque en ella vive una mayoría de personas mayores. "Vamos a estar aquí con niños, personas mayores y familias, con deliveries entrando y saliendo hasta altas horas de la noche, además de música que pueda perturbar el descanso", señaló Heidi Cedeño, una de las residentes.

Los comunitarios relataron que ya habían depositado una carta de oposición en la Alcaldía del Distrito Nacional y que, tras esto, el propietario del negocio fue citado para tratar el tema de los permisos. Sin embargo, este no se presentó a la reunión. Dijeron que después de no recibir otra cita, fueron a investigar y se enteraron de que le estaban aprobando el permiso de cambio de suelo.

Ante esta situación, reclamaron al encargado correspondiente de la Alcaldía, cuestionando cómo se podía otorgar dicho permiso si el solicitante tenía una demanda pendiente y no asistió a la citación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/residentes-en-ofelia-marien-d6f9034e.jpg Residentes de la urbanización Marien Ofelia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/parque-urbanizacion-marien-ofeliajpg-3a1aa941.jpg Parque de la Urbanización Ofelia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Los residentes, que se congregaron en el parque de la urbanización ubicada en el sector Enriquillo, explicaron que, en una reunión anterior desde el cabildo les habían mostrado las normativas que establecían que en esta línea no se permitían negocios. Relataron que cuando volvieron, ya habían modificado la normativa para permitirlos.

De acuerdo con los vecinos, la respuesta de las autoridades fue: "váyanse a los tribunales, eso es lo que ustedes tienen que hacer". Esto motivó a la comunidad a llamar a la prensa este viernes y colocar afiches de protesta la noche anterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/obra-marien-ofelia-c74ca366.jpg Un obrero trabaja en el lugar donde supuestamente van a instalar un negocio en la urbanización Marien Ofelia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Diario Libre, intentó conversar con el propietario del local en construcción. Este inicialmente manifestó estar a disposición, pero luego evitó dar respuestas, alegando que debía recibir a unos trabajadores. En el lugar informaron que el propietario no reside ahí, ya que el dueño original de la vivienda se mudó y cedió la casa a su hija para que abra el negocio.

Denuncian otros negocios informales

Los residentes aprovecharon para denunciar la existencia de otros negocios informales en la zona, incluyendo un dealer de vehículos en las calles, lo que agrava los problemas de tránsito.

Recordaron que, durante una visita de la alcaldesa Carolina Mejía hace un mes, esta llamó la atención sobre la falta de espacios para estacionarse.