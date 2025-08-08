Una grieta en la junta del elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy, en el Distrito Nacional, genera preocupación entre conductores y transeúntes.

Este viernes, un equipo de Diario Libre se trasladó al lugar y pudo constatar la fisura, la cual fue documentada mediante fotografías y videos que muestran las condiciones en que se encuentra esa parte de la estructura.

Varios ciudadanos que transitan por el elevado y en los alrededores del lugar manifestaron su inquietud ante la grieta, ubicada específicamente en la estructura que dirige desde la Churchill hacia la Kennedy (dirección sur-norte).

Conductores y transeúntes que utilizan esta importante vía del Distrito Nacional pidieron un análisis por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que determine la relevancia de esta grieta y la necesidad de ser intervenida para cualquier corrección que pueda ameritar.

Una grieta en la junta de expansión del elevado Winston Churchill-Kennedy genera inquietud. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

El elevado de la Churchill con Kennedy, el cual fue construido en el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000), es una arteria vial clave para la movilidad en el Distrito Nacional, especialmente en horas pico, ya que miles de personas utilizan esta vía para trasladarse.

Es por esta razón que los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se realicen los análisis pertinentes y se tomen las medidas correctivas necesarias, en caso de requerirse.

Diario Libre solicitó una declaración del Ministerio de Obras Públicas sobre la situación, pero aún no se ha recibido.

El caso de la 17

A inicio de este 2025, el Ministerio de Obras Públicas informó que el puente Francisco del Rosario Sánchez (de la 17), el cual une al Distrito Nacional con Santo Domingo Este, será sometido a una reparación general, debido al estado de deterioro en que se encuentra.

En el caso del Puente de la 17, usuarios de la vía habían manifestado su preocupación por las condiciones de la infraestructura, pero Obras Públicas afirmó que las "ligeras grietas" en las juntas de expansión en esa estructura no representan peligro para los conductores.