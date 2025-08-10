La Caasd trabaja en avería que limita suministro de agua en sectores de la capital

Un equipo de la Caasd trabaja en la avería. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó hoy que trabaja para resolver una avería en una válvula de 30 pulgadas que limita el servicio de agua en varios sectores del Distrito Nacional desde de este domingo.

Entre las zonas afectadas se encuentran Don Bosco, Ciudad Colonial, Gascue, Ciudad Nueva y Villa Francisca.

Trabajo irrumpido

La Caasd explicó que la válvula averiada, ubicada en la calle Doctor Tejada Florentino, presentó fallas en los rodamientos y en un piñón de acero estriado, lo que impide su correcto funcionamiento y limita el paso del agua hacia los sectores mencionados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/whatsapp-image-2025-08-10-at-115602-am-2741f92a.jpeg Un técnico corrigiendo la avería. (FUENTE EXTERNA)

"Nuestras brigadas se encuentran trabajando de manera ininterrumpida para corregir esta avería a la mayor brevedad posible y restablecer el servicio en el menor tiempo", indicó la institución.

La entidad exhortó a los residentes de las zonas afectadas a hacer un uso racional del agua mientras se completan los trabajos.

"Recomendamos a la población almacenar el agua disponible y utilizarla solo para lo estrictamente necesario hasta que se normalice el suministro", agregó.

