Obras Públicas interviene elevado Churchill- Kennedy ante grieta en una junta

Personal de Obras Públicas cierra el elevado de la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró este domingo el elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy, para realizar trabajos de mantenimiento en una de sus juntas, luego de que se reportara una grieta que ha generado preocupación entre conductores y transeúntes.

La intervención se concentra en el tramo con dirección sur-norte y tiene como objetivo colocar una nueva capa de asfalto, reforzar la estructura y asegurar que el daño no se agrave con el paso de los vehículos.

Mientras se desarrollan los trabajos, los demás accesos del elevado permanecen abiertos para facilitar la movilidad en la zona.

Un trabajador del MOPC, consultado por Diario Libre, explicó que, aunque la fisura "no representaba peligro" para quienes transitan por la vía, se decidió actuar de inmediato como medida preventiva.

"Lo importante es garantizar la seguridad y el buen estado de la infraestructura", afirmó, mientras supervisaba la labor del equipo en el lugar.

Se espera que la circulación sea restablecida en su totalidad durante el transcurso del día, siempre que las condiciones climáticas y el ritmo de trabajo lo permitan.

Inspección previa

El pasado viernes, un equipo de Diario Libre visitó la zona para verificar la condición de la junta, documentando mediante fotografías y videos la fisura detectada. Estas imágenes evidenciaron la necesidad de una intervención técnica, lo que llevó a las autoridades a programar los trabajos de manera inmediata.

Aunque algunos conductores y peatones manifestaron su inquietud y solicitaron que se realicen estudios más profundos sobre el estado de la estructura, las autoridades reiteraron que el cierre obedece únicamente a trabajos preventivos, descartando un riesgo inminente.

El MOPC insistió en que este tipo de labores de mantenimiento es fundamental para preservar la seguridad vial y prolongar la vida útil de las obras de infraestructura en la capital.