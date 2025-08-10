Regidores solicitan reinstalar muros de protección en el tramo El Puerto para prevenir accidentes

Tramo de la carretera El Puerto-La Vega, que conecta Jarabacoa con La Vega, donde el Concejo de Regidores solicita la reposición de muros de protección para prevenir accidentes. ( FUENTE EXTERNA )

El Concejo de Regidores del municipio Jarabacoa en la provincia La Vega, integrado por nueve ediles, solicitó con carácter de urgencia la reposición y acondicionamiento de los muros de protección en el tramo conocido como El Puerto, que conecta Jarabacoa con La Vega, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y prevenir que vehículos caigan al precipicio.

La solicitud fue formalizada mediante una comunicación dirigida a la empresa Constructora Mansan, SRL, y a su representante, el ingeniero Juan Mansueta, firmada por el presidente del Concejo Municipal, Roberto Ureña.

En la misiva, los regidores aclaran que anteriormente existían en esa zona muros naturales, formados por pequeñas montañas de tierra, que servían como barrera de protección para los conductores.

Sin embargo, debido a los trabajos de construcción en la carretera, estos fueron retirados o modificados, dejando expuestos tramos peligrosos.

"Es de suma importancia mantener condiciones de seguridad vial mientras se concluyen las obras", señala el documento, que además propone que, en caso de no reponer los muros naturales, se instalen muros tipo jersey como medida provisional o definitiva.

Evitar situaciones

La carta también hace referencia a un accidente mortal ocurrido recientemente, en el que un conductor de grúa que transportaba dos buggies perdió la vida al precipitarse por un desnivel, hecho que —según el Concejo— podría haberse evitado con la presencia de estos muros de protección.

El órgano edilicio pide reinstalar la misma cantidad de barreras que existían antes o implementar una solución temporal equivalente, mientras se finaliza la construcción definitiva de la vía y se establecen medidas permanentes de seguridad.