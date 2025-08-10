Segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares será el 24 de agosto
El evento se realizará en el Palacio Municipal del Distrito Nacional de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas anunciaron la segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares, que se realizará el domingo 24 de agosto.
El evento tendrá lugar en el Palacio Municipal, desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, donde los residentes del Distrito Nacional podrán intercambiar botellas plásticas por mochilas equipadas con útiles escolares y tabletas electrónicas.
Para participar, los acompañantes de los menores deben presentar su cédula que certifique residencia en la demarcación.
El canje se efectuará bajo las siguientes condiciones:
- por cada 1,000 botellas plásticas entregadas, las personas recibirán una tableta electrónica y una mochila con útiles
- por 500 botellas obtendrán una mochila equipada solo con útiles escolares
A través de un video difundido en redes sociales, la alcaldesa Carolina Mejía invitó a la comunidad a participar, enfatizando que la actividad está dirigida exclusivamente a quienes residen en el Distrito Nacional.
En la primera edición, la Alcaldía logró recolectar 7.2 millones de botellas plásticas.
Gracias a este esfuerzo, en distintas ediciones de ambas actividades se han retirado cerca de 18 millones de botellas plásticas de las calles.