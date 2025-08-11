Enfrentamiento entre choferes de concho genera caos en avenida Antonio Guzmán de Santiago

Pasajeros que se encontraban en el lugar relataron que fueron sorprendidos por los enfrentamientos de los conductores. ( FUENTE EXTERNA )

Un enfrentamiento entre choferes de las rutas SO, F y O dejó este lunes escenas de caos en la avenida Antonio Guzmán de Santiago de los Caballeros, donde varios transportistas se lanzaron piedras y botellas, e incluso blandieron cuchillos en medio de la vía pública.

Según testigos, el conflicto está vinculado a la disputa que mantienen diversos sindicatos por la implementación de la nueva ruta S.O. en el sector Santiago Oeste, que ha sido rechazada enérgicamente por choferes de varias rutas tradicionales, tales como las F, M, C, O y unidades de motoconcho.

Durante los incidentes, choferes se amenazaban mutuamente mientras intercambiaban objetos contundentes, lo que obligó a detener el tránsito en la zona.

Pasajeros que se encontraban en el lugar relataron que fueron sorprendidos por los ataques, viéndose obligados a buscar refugio para evitar ser alcanzados por los proyectiles.

Unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar para dispersar a los involucrados y restablecer el orden, logrando la detención de varios de los participantes en la riña.

Las autoridades no han informado el número exacto de arrestados ni si hubo personas heridas durante el altercado.