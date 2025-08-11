Opret pide paciencia a usuarios del Metro; trenes de seis vagones siguen en fase de adaptación

Trenes de seis vagones en la línea 1 del Metro de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) exhortó a la ciudadanía a tener paciencia sobre la mejoría del servicio en la línea 1 del Metro de Santo Domingo, ya que aún se encuentra en la fase de adaptación.

La entidad dijo que hay que comenzar poco a poco para ver el comportamiento de la gente y no generar inconvenientes. Indicó que los trenes de seis vagones se irán incorporando poco a poco.

"En la estación Mamá Tingó se da una situación y es que como llegan los trenes totalmente vacíos, muchos usuarios optan por esperar el siguiente tren porque quieren ir sentados y esa decisión particular se multiplica por cientos de personas", dijo una fuente.

Manifestó que mañana y al transcurrir los días se verá una notable reducción de las filas, especialmente en estaciones como Mamá Tingó.

Precisó que como se está en prueba no se puede sacar todos los trenes de seis vagones juntos porque hay que ver cómo se comportará la línea porque se puede reducir la aglomeración de usuarios en Mamá Tingó, pero generar un caos en otra estación.

Solo en la línea 1

Aunque la Opret había informado que se utilizarían cuatro trenes de seis vagones, dos en cada línea, se decidió implementarlos en la Línea 1 por el momento, mientras que en la Línea 2 se incorporaron más trenes de tres vagones.

Este lunes, la institución movilizó a los usuarios con 24 trenes, cuando por lo regular se utilizan 20.