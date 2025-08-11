Usuarios reportan tapón desde el Distrito Nacional hacia SDE

Larga fila de vehículos intenta dirigirse hacia Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE )

La salida de vehículos desde el Distrito Nacional hacia Santo Domingo Este es caótica la noche de este lunes, reportan conductores.

Indican que avenidas como la 27 de Febrero y calles como la Josefa Brea, Doctor Betances y otras presentan una gran congestión vehícular.

Lo atribuyen al cierre del puente flotante, una de las vías alternas al puente Juan Pablo Duarte para movilizarse desde la capital hacia el municipio Santo Domingo Este.

Flujo normal de este a oeste

Los conductores dicen que el flujo de vehículos de este a oeste es normal, tanto en el puente Juan Bosch, el Ramón Matías Mella y el puente Francisco del Rosario Sánchez.

En la mañana también hubo tapón

En horas pico de la mañana de este lunes, el cierre temporal del puente flotante sobre el río Ozama también generó un colapso del tránsito en las principales vías de acceso a la capital desde el municipio oriental, afectando a miles de conductores en la hora pico matutina.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantiene cerrado el paso del puente flotante desde el sábado 9 hasta el miércoles 13 de agosto al mediodía, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo.

La medida, aunque previamente anunciada, provocó largas filas de vehículos en la mañana, que se extendieron por varios kilómetros en las avenidas España, Venezuela, Las Américas y en la avenida San Vicente de Paúl.