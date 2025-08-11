"Esperaba menos caos", dicen usuarios del Metro tras probar incorporación de cuatro nuevos trenes

Estación Juan Pablo Duarte de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Con la integración de nuevos trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, algunos usuarios han expresado su respaldo a la iniciativa, mientras que otros se quejan de la forma en que se está operando este lunes.

Pasadas las 7:00 de la mañana, y con el tiempo encima, pasajeros provenientes de Villa Mella fueron consultados en la estación Juan Pablo Duarte señalaron que la implementación de los nuevos vagones ha sido "rápida y tranquila", y manifestaron buenas expectativas sobre la iniciativa del Gobierno.

Ramón Delgado indicó que su expectativa al abordar el nuevo tren fue "muy buena", asegurando que viajó cómodo y desahogado. "Valió la pena", expresó.

De su lado, Yanet Girón aseguró que se sintió cómoda con el nuevo modelo: " me sentí cómoda con la nueva actualización del metro y los seis vagones, no había tanto flujo como antes, aunque hay que esperar porque los niños no han entrado a clases, pero hasta ahora fue una buena sugerencia".

Esperaba menos caos

La misma satisfacción no fue compartida por Gilly, quien explicó que tenía altas expectativas, ya que esperaba presenciar menos caos al ingresar a las estaciones. Sin embargo, a su juicio, "no se ha cumplido al 100 %".

"Yo subo en Mamá Tingó. Había igual de gente que todos los días. Sí, la fila avanzó más rápido, pero dentro del tren fue lo mismo", sostuvo.

Jean Carlos Santana también compartió su experiencia, señalando que notó pocos cambios en cuanto a la cantidad de pasajeros. "Estaba full igualito, hasta el tope, pero por lo menos me pude montar en la primera", comentó. A la vez, reflexionó sobre el impacto de los nuevos vagones: "Es lo mismo, o sea, porque me imagino que ahora se monta más gente. Anteriormente, mucha gente se quedaba afuera o uno iba muy apiñado".

Sin embargo, se mostró comprensivo ante la situación: "Yo entiendo que puede ser, hoy es lunes, los lunes siempre son un poquito caóticos. Pero puede ser que, a medida que uno se vaya adaptando, el proceso pueda ser tal vez un poquito más placentero".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/whatsapp-image-2025-08-11-at-85430-am-af146df4.jpeg Usuarios hablan sobre la integración de trenes de seis vagones en la línea 1 del Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/whatsapp-image-2025-08-11-at-85430-am-1-7ae6a87a.jpeg Usuarios hablan sobre la integración de trenes de seis vagones en la línea 1 del Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Esperando el de seis

Mientras algunos estrenaron los nuevos trenes, otros se quedaron a la espera: pasajeros reportaron que aún les están tocando trenes de solo tres vagones.

"Todavía no lo han puesto, me monté en uno de tres y anterior a eso pasaron de tres también. Lo estaba esperando", afirmó Scarlet.

"Lo mismo de siempre, los lunes, nada más es un solo, ponen dos y la mayoría están normal, los de tres, tienen el mismo problema, no está funcionando", indicó otro pasajero.

Te puede interesar Abinader pone en marcha nuevos vagones del Metro; proyecto costó más de 219 millones de euros

El proyecto

Como parte del plan de ampliación y modernización del mayor sistema de transporte masivo de la capital, la tarde del domingo, el presidente Luis Abinader encabezó la entrega de cuatro nuevos trenes de seis vagones para la línea 1 del Metro de Santo Domingo.

Ayer entraron en servicio cuatro trenes de seis vagones, elevando la capacidad a 17,000 usuarios por hora.

Durante la presentación del proyecto, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos, informó que el proyecto costó más de 219 millones de euros en aportes mayormente otorgados por la Agencia Francesa de Desarrollo.

La ampliación de los vagones, los trabajos técnicos y la construcción de un nuevo pasillo de interconexión peatonal, tuvieron una inversión total de 219,112,950.93 euros.