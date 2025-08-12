La Opret dice se alcanzó el equilibrio operativo en Línea 1 del Metro con trenes de seis vagones

Tren de seis vagones en una estación de la Línea 1 del Metro de Santo Domigno. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó la noche de este martes que, al cierre de las operaciones del segundo día con la incorporación total de trenes acoplados en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, se alcanzó "el punto de equilibrio operativo", garantizando la capacidad necesaria para atender la demanda actual de pasajeros.

Mediante una nota de prensa, indicó que, durante la jornada de este martes, la operación se desarrolló con seis trenes acoplados de seis vagones en hora pico de la mañana y cuatro trenes acoplados en el horario vespertino en hora pico, en correspondencia con el flujo de usuarios.

Señaló que esta distribución permitió mantener "un servicio ágil y seguro en todas las estaciones de la Línea 1".

Trenes acoplados en reserva

Además, la Opret dijo que cuenta con trenes acoplados en reserva, listos para ser incorporados en caso de presentarse un aumento inesperado en la cantidad de usuarios.

"Esta capacidad de respuesta asegura que el sistema pueda adaptarse con rapidez a variaciones en la demanda, evitando congestiones y manteniendo la calidad del servicio en todo momento", refirió.

Te puede interesar La Opret reporta reducción de filas en primer día de operación de trenes de seis vagones

RD se Mueve "La operación del Metro se ha visto beneficiada por el programa RD se Mueve, implementado por el Gobierno dominicano, que con su conjunto de medidas ha mejorado la movilidad urbana y permitido que en el horario vespertino el abordaje sea más ágil y ordenado, haciendo posible atender la demanda con solo cuatro trenes acoplados", destacó la Opret.