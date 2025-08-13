Choferes califican de "vergüenza" el deterioro de la calle La Avanzada en Santo Domingo Este

Cuando llueve tramos deLa Avanzada se llenan de agua y el tránsito es más lento. ( ADALBERTO DE LA ROSA )

Como una vergüenza califican choferes y conductores que transitan por la calle La Avanzada, en el municipio Santo Domingo Este, las condiciones de deterioro en algunos tramos de la vía que son la causa de taponamientos permanentes.

Los conductores de los vehículos se ven en la obligación de transitar a cero millas por el lugar, debido a los profundos hoyos que se han formado con el tiempo causado por la acumulación de agua que se estanca cada vez que llueve.

La baja velocidad causa que se formen tapones permanentes, debido a que esa es una vía de mucho tránsito que une a la autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, antigua autopista de San Isidro, con la carretera Mella y el sector Almirante.

Brigido Perdomo acostumbra transitar por el lugar en una pequeña camioneta y dice que ha tenido que comprar piezas del sistema de rodamiento, porque al caer en los profundos hoyos se dañan.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-12-at-43342-pm-8225e591.jpeg La Avanzada es una calle de mucho tránsito. (ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-12-at-43341-pm-6da24c78.jpeg Los vehículos rompen piezas al transitar por los hoyos, informan choferes (ADALBERTO DE LA ROSA)

Una vergüenza

"Eso da pena y vergüenza, ¿y a donde están el síndico Dio Astacio y Obras Públicas?, presos debían estar por mantener una situación como esta que tanto problema nos causa", dijo indignado.

Elvido Peláez, conductor privado, atribuye el problema a la negligencia de las autoridades. "Eso es una caballá, con poca cosa se resuelve el problema, lo que pasa es que a esta gente no le importa el pueblo, como ellos no caminan por aquí".

Un chofer de guagua que utiliza la vía como ruta dijo que están preparado un paro con quema de neumáticos, porque están cansados de reclamarle a las autoridades que arreglen la parte dañada de la vía y nadie hace caso.

"Eso es lo que ellos quieren, que nos tiremos a la calle a quemar gomas porque no aguantamos más, esos tapones pasan de la autopista de San Isidro y del otro lado llegan casi a la carretera Mella y esto es todos los días, una cosa que se resuelve con un simple bacheo".

Algunos jóvenes buscan material de residuos de construcción y rellenan por un tiempo los hoyos a cambio de algunas dádivas de los conductores que transitar por el lugar, pero desde que llueve el material se vuelve arena.