Obispo Castro Marte pide investigar daños a estelas del Bulevar de la Peregrinación en Higüey

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, solicitó a las autoridades correspondientes investigar la destrucción de dos de las 14 estelas que conforman el Bulevar de la Peregrinación o Vía Sacra, ubicada en la antesala de la Basílica Catedral de Higüey.

El hecho ocurrió el pasado 11 de agosto y, según explicó el prelado, es necesario determinar si existió planificación en la acción y establecer responsabilidades.

También pidió a los organismos de seguridad adoptar medidas preventivas para evitar situaciones similares en el futuro.

Sobre el Bulevar de la Peregrinación

El Bulevar de la Peregrinación conecta el Santuario de San Dionisio con la Basílica Catedral y fue inaugurado el 13 de septiembre de 2024.

El proyecto, ejecutado por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur), contempló la construcción de 9,300 metros cuadrados de área intervenida, aceras, contenes, paisajismo, soterrado de cables y mejoras de drenaje.

Las estelas representan los Siete Dolores y los Siete Gozos de la Virgen María. Cada pieza cuenta con un texto explicativo, diseñado para guiar a los visitantes en un recorrido tanto religioso como cultural.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre avances en la investigación, pero el obispo reiteró la importancia de sancionar el hecho conforme a la ley.