El paso a desnivel de Pintura estará listo en octubre, dice Abinader

El presidente Luis Abinader habla sobre el paso desnivel de Pintura durante el acto de inauguración de la Circunvalación de Baní, este 14 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El presidente Luis Abinader anunció este jueves que el paso a desnivel de Pintura, como se le conoce a la intersección de las avenidas Isabel Aguiar y Prolongación 27 de Febrero, en Santo Domingo Oeste, estará listo en octubre de este año.

"Nosotros calculábamos con Eduardo (ministro) que, cuando esté listo —que va a ser en octubre— el paso a nivel que esperó tantos años, como le llaman popularmente, de Pintura, calculo, y le decía a Edgar Félix de Barahona (director de los Comedores Económicos) que, por lo menos, se van a ahorrar una hora para llegar a Barahona desde la capital", expresó.

Durante el acto de inauguración de la Circunvalación de Baní, vía de 19.8 kilómetros de extensión para mejorar la conectividad de las provincias de la región sur, las autoridades revelaron detalles de varios proyectos adicionales.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, adelantó que se iniciarán los estudios para ampliar a cuatro carriles el tramo comprendido entre la salida de esta circunvalación y el Cruce de Ocoa, en la provincia Peravia, que actualmente cuenta con tres puentes en construcción.

Estrella recordó que está pendiente la inauguración de la carretera El Cercado–Hondo Valle, de 20 kilómetros y 15 puentes. También destacó avances en los tramos Barahona–Enriquillo y Enriquillo–Pedernales, destinados a impulsar la conectividad de la zona sur con la capital y otras regiones.

Plan de arborización

Estrella anunció la puesta en marcha de un plan de arborización en las principales carreteras del país, con el objetivo de preservar el medio ambiente, proteger las franjas de seguridad y mejorar la estética de las vías.

El programa comenzó en la Circunvalación de Baní, donde se están plantando especies autóctonas de la zona, principalmente mangos.

Según el funcionario, este proyecto piloto será replicado en otras rutas estratégicas, como la autopista Duarte, la autopista 6 de Noviembre, la carretera del Coral y varias vías regionales.

Estrella explicó que la arborización ayudará a evitar la ocupación indebida de los derechos de vía, facilitando futuras ampliaciones sin conflictos con propiedades privadas.

Las obras del paso a desnivel

Hasta el momento se ha presentado que la obra consiste de un túnel en la Plaza de la Bandera, en el Distrito Nacional, con una longitud aproximada de 1.02 km, de dos carriles por sentido, con un ancho de 3.65 metros cada uno en dirección norte-sur.

Además, se rehabilitarán las vías marginales, los sistemas de drenaje, la señalización vial y otras obras complementarias.

En la calle Isabel Aguiar será construido un paso a desnivel o trinchera con el fin de mejorar el flujo vehicular de la avenida 27 de Febrero entre el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y la autopista 6 de Noviembre, en la zona industrial de Herrera.

El distribuidor del 6 de Noviembre modificará las rampas existentes, creando tres adicionales. Dos de ellas, con dos carriles de 3.65 metros cada uno, servirán como retornos operacionales para ambos sentidos de la avenida Prolongación 27 de Febrero.