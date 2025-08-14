El Gobierno reabrió el puente flotante, mientras avanza la licitación del nuevo cruce

El Gobierno reabrió el tránsito vehicular ayer por el puente flotante, luego de cinco días de mantenimiento, mientras se esperan avances en el proceso de licitación para la construcción de un nuevo viaducto tipo basculante que permita una mayor y mejor fluidez vehicular desde Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional y viceversa.

Luego de cinco días de trabajo de mantenimiento, el Misterio de Obras Públicas, la Armada Dominicana y Industria Naval Dominicana reaperturaron el tránsito por el puente flotante. Se hicieron trabajos de limpieza y mantenimiento preventivo como se había programado.

La jornada incluyó la aplicación de medidas que permitan garantizar la seguridad de los usuarios y la durabilidad del puente.

Desde el inicio del primer gobierno del presidente Luis Abinader se anunció la construcción de un puente sobre el río Ozama para sustituir el flotante, del que se había dicho, agotó la vida útil de las dos barcazas que lo forman, pero el nuevo proyecto todavía está en su fase inicial.

Licitación

Se hizo una primera convocatoria a licitación, pero no llenó las expectativas de las autoridades y en la actualidad se trabaja en una nueva para, en los próximos meses, subirlas a licitación con interés de participación internacional.

En noviembre de 2020 el entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, informó a Diario Libre que se estaba en el proceso de diseño de un puente basculante (que se puede mover para dar pasos a embarcaciones) y que la obra estaba contemplada en el presupuesto de 2021, pero ha sido poco el avance.

En enero de 2022 el mismo funcionario informó que, en aproximadamente dos meses (marzo o abril), se haría una licitación para el diseño y construcción y que los estudios del proyecto estaban muy avanzados.

El 24 de enero de 2025 el Ministerio de Obras Públicas convocó a personas jurídicas nacionales e internacionales a presentar observaciones y sugerencias al proyecto para la construcción del puente basculante.

Las especificaciones técnicas estaban disponible en el portal www.mopc.gob.do, y el portal de la DGCP www.comprasdominicana.gob.do" y el plazo para presentar las observaciones del proyecto de pliego de condiciones sería desde el viernes 24 de enero al martes 04 de febrero a las 4:00 de la tarde.

Uno de los requerimientos es que las propuestas contengan una anchura mayor a la actual con la finalidad de aumentar el tráfico entre la avenida Francisco Alberto Caamaño, en el Distrito Nacional y la avenida Malecón, en Villa Duarte.

Agotado todo el proceso, las autoridades se proponen convocar nueva vez a licitación para luego iniciar la obra que permitirá una mejor comunicación entre el Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Este, donde vive más de un millón de personas.