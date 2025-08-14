Este jueves, a la 1:15 de la tarde, se produjo un desprendimiento de un plafón plástico en la estación Rosa Duarte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, ubicada en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, lo que obligó a suspender el servicio por unos 20 minutos, entre las paradas Concepción Bona y Eduardo Brito.

Horas más tarde, la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) emitió un comunicado en el cual explicó que la suspensión se hizo "a fin de corregir el desajuste en un plafón (embellecedor plástico de techo) de aproximadamente cuatro metros cuadrados".

"Durante ese tiempo (20 minutos), el plafón fue retirado y el servicio reanudado con normalidad", indicó la entidad en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El hecho fue grabado por usuarios.

COMUNICADO



Informamos a los usuarios del Metro de Santo Domingo que, a la 1:15 de la tarde de hoy, fue necesario suspender el servicio entre las estaciones Concepción Bona y Eduardo Brito, de la Línea 2, en Santo Domingo Este, por aproximadamente 20 minutos, a fin de... pic.twitter.com/vOJeQKPT3y — Metro de Santo Domingo (@MetroSD_RD) August 14, 2025

"No representa peligro"

Hasta el momento la Opret no ha informado de personas afectadas por el incidente, pero sí aseguró que la situación "no representa riesgo para la seguridad de los usuarios ni afecta la estructura de la estación".