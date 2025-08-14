×
Metro de Santo Domingo

VIDEO | Se desprende plafón en estación del Metro de Santo Domingo

El incidente ocurrió en la estación Rosa Duarte, en Los Mina, Santo Domingo Este y provocó la suspensión del servicio por un tiempo

La Opret dijo que el hecho no representa riesgo para los usuarios ni para la estructura del medio de transporte

    Este jueves, a la 1:15 de la tarde, se produjo un desprendimiento de un plafón plástico en la estación Rosa Duarte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, ubicada en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, lo que obligó a suspender el servicio por unos 20 minutos, entre las paradas Concepción Bona y Eduardo Brito.

    Horas más tarde, la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) emitió un comunicado en el cual explicó que la suspensión se hizo "a fin de corregir el desajuste en un plafón (embellecedor plástico de techo) de aproximadamente cuatro metros cuadrados".

    "Durante ese tiempo (20 minutos), el plafón fue retirado y el servicio reanudado con normalidad", indicó la entidad en un comunicado publicado en sus redes sociales.

    • El hecho fue grabado por usuarios.
    "No representa peligro"

    Hasta el momento la Opret no ha informado de personas afectadas por el incidente, pero sí aseguró que la situación "no representa riesgo para la seguridad de los usuarios ni afecta la estructura de la estación".

