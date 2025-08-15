Afirman "RD se Mueve" mejora el tránsito en vías intervenidas en más de un 30 %

Lope de Vega con Gustavo Mejia Ricart, una de las intersecciones en la que se prohibió el giro a la izquierda. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Aunque la percepción de ciudadanos es de que "RD se Mueve" no avanza como se esperaba, resultados preliminares arrojados por las entidades que participan del proyecto indican que las medidas han logrado mejora el tránsito en las vías intervenidas en un 30 %, la red semafórica y 70,000 de los servidores públicos laboran en los nuevos horarios.

Dentro de las medidas se trabaja en los siguientes ejes: gestión horaria del tráfico en los principales corredores viales, optimización de la red semafórica en la Núñez de Cáceres, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Lope de Vega, Tiradentes, entre otros, para un total de 100 intersecciones.

Las informaciones fueron ofrecidas a solicitud de Diario Libre por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), hablando en nombre de las entidades involucradas en el plan "RD se Mueve"

También regularización de los estacionamientos en 38 vías del polígono central ampliado del Distrito Nacional, implicando más de 1,800 vehículos fiscalizados por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/07072025-la-digesett-asegurando-las-intersecciones-donde-no-doblar-ala-izquierda---luduis-tapia15-b9b23b95.jpg Agentes de la Digesett orientan a conductores para el no giro a la izquierda. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/07072025-la-digesett-asegurando-las-intersecciones-donde-no-doblar-ala-izquierda---luduis-tapia14-c7eef3e4.jpg Se suman más de 700 agentes de la Digesett. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/07072025-la-digesett-asegurando-las-intersecciones-donde-no-doblar-ala-izquierda---luduis-tapia27-3cdae4d3.jpg En algunas intersecciones el tránsito es más ágil como en la Tiradentes con Roberto Pastoriza. (DIARIO LIBRE /LUDUIS TAPIA)

El Sistema Integrado de Transporte logró poner en operación trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, que ha reducido las filas en las estaciones terminales del sistema. Parquéat-RD implementó el régimen de consecuencias para quienes se estaciones en lugares no autorizados con multas de 5,000 pesos, que han ido en proceso de disminución desde que se inició el 4 de este mes.

De acuerdo a las entidades responsables de las acciones que buscan mejorar la circulación vial, falta implementar la fase IV de las restricciones de giros a la izquierda, aumento de la oferta de estacionamiento público y la implementación del Corredor Independencia, entre otras medidas que se van a ejecutado de manera progresiva.

Indican que se continuarán con medidas adicionales de gestión de tráfico, adecuación de la red semafórica a la nueva demanda de tráfico cuando inicie el nuevo año escolar, ampliación de las vías para regulación de estacionamiento, reordenamiento de las secciones viales.

También, el aumento de la oferta de lotes de estacionamiento público, encuesta de movilidad para revisión del esquema de escalonamiento de horario a nivel general, entre otras medidas.

Mejoría en comparación con otros años

"Tomando en consideración que se ha establecido un período de adaptación desde el inicio de las medidas, la cual fue el escalonamiento de horarios en las instituciones públicas del Gran Santo Domingo, y tomando en consideración que los desplazamientos por motivos de estudios en los niveles de educación básica y media por motivo de las vacaciones, se ha comparado con período similar de años previos y las mediciones indican que se tienen mejoras superiores al 30 %", informan las entidades.

Las autoridades continúan realizando ajustes para adecuar la red semafórica a la nueva demanda vehicular para poder evaluar también en condiciones normales con períodos representativos. El propósito es sincronizar los semáforos en vías de flujo alto de tránsito que permitan una mejor movilidad.

De los 62 centros escolares que impactan de manera significativa al tráfico vehicular en el Distrito Nacional, se identificaron 23 que son los que tienen mayor incidencia, para los cuales se han establecido patrones de circulación adaptados a los nuevos cambios, y contarán con asistencia del cuerpo auxiliar de la Digesett para la entrada y salida.

Se realizó una reunión en el proceso de socialización de las medidas de RD se Mueve, y se convocará nuevamente para el inicio del año escolar.