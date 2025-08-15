Cómo participar en los "Sábados Familiar" de Sanut: A la granja sin salir de la ciudad

La gerencia de Mercadeo, explicó que habrá interacción con cabras, ovejas, conejos, cerdos, vacas, bovinos, caballos en lo sábados familiar. ( FUENTE EXTERNA. )

La empresa Sanut realizará este fin de semana la experiencia gratuita "A la granja sin salir de la ciudad", una actividad dirigida a toda la familia que permitirá conocer de cerca la vida del campo, interactuar con animales y aprender sobre el origen de los alimentos.

Cuándo: sábado 16 y domingo 17 de agosto

Horario: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Dónde: Agrotienda Sanut, kilómetro 10.5 de la autopista Duarte

Costo: Entrada libre

Inscripción: Cupo limitado; el registro se realiza escaneando el código QR disponible en las redes sociales de Sanut.

Michael Hidalgo, de la gerencia de Mercadeo, explicó que habrá interacción con cabras, ovejas, conejos, cerdos, vacas, bovinos, caballos y gallinas, así como venta y degustación de productos frescos. También se ofrecerán talleres para aprender a elaborar quesos artesanales y crear huertos caseros.

Además, se realizarán recorridos guiados para mostrar técnicas de cultivo y promover el consumo responsable y la producción local.

"Queremos que las familias vivan un día de campo sin tener que salir de la ciudad y que los niños aprendan de dónde viene la comida", señaló Hidalgo.