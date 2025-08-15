La línea 2C del Metro de Santo Domingo completa su cuarta prueba

El asistente técnico del director de la Opret, ingeniero José Adolfo Herrera (izq) junto a los técnicos de la institución y representantes de las empresas responsables de la obra, en el recorrido de prueba de la líea 2C del Metro. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó este viernes que concluyó satisfactoriamente la cuarta prueba dinámica en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, también conocida como el Metro de Los Alcarrizos, marcando un avance crucial hacia la futura apertura de este sistema de transporte masivo.

Durante esta fase, un tren recorrió por primera vez de manera continua los 7.3 kilómetros que conectan la estación María Montez de la nueva terminal ubicada en el municipio de Los Alcarrizos.

Además del trayecto completo, se realizaron pruebas de precisión y funcionamiento en los cinco andenes de las nuevas estaciones, evaluando aspectos técnicos como la alineación de puertas, señalización, accesibilidad e iluminación.

Este ensayo forma parte de un cronograma de pruebas dinámicas que se desarrollará en los próximos cinco a seis meses, incluyendo:

Validaciones técnicas

Simulaciones de carga

Procesos de certificación a nivel nacional e internacional

La entrega final de la obra a la ciudadanía está programada para febrero de 2026.

Valoran obra

El director ejecutivo de Opret, ingeniero Rafael Santos Pérez, destacó el impacto social del proyecto y el compromiso del equipo detrás de su desarrollo.

"Hoy no solo estamos probando un tren. Hoy estamos cumpliendo con la gente, con más de un millón de dominicanos que cada día luchan por llegar a tiempo al trabajo, a la escuela, a su casa", señaló.

"A Los Alcarrizos les vamos a entregar esta obra y se la vamos a entregar bien hecha, con calidad, con criterio y con dignidad", añadió.

Por su parte, el alcalde de Los Alcarrizos, Danilo Rafael Santos (Junior Santos), celebró el avance del proyecto y resaltó su importancia para los residentes del municipio.

"En Los Alcarrizos estamos contentos. Hemos hecho un recorrido satisfactorio desde el kilómetro 9 hasta esta estación que reconoce a un hombre de Los Alcarrizos: a Pablo Adón", expresó.