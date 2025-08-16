Autoridades de Santiago en sesión permanente ante efectos del huracán Erin
Autoridades coordinan acciones ante posibles lluvias en el Cibao por el huracán categoría cuatro
El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) de la provincia de Santiago se declaró en sesión permanente ante el paso del huracán Erin, que alcanzó categoría cuatro la mañana de este sábado y podría generar lluvias en el territorio nacional.
Durante la reunión, la gobernadora Rosa Santos instruyó a los organismos de socorro a integrarse de inmediato a las labores preventivas.
Indicó que, por disposición del presidente Luis Abinader, todas las instituciones deben estar listas y coordinadas para responder a cualquier eventualidad.
Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil, informó que brigadas visitan zonas vulnerables y albergues, en coordinación con el Ejército de la República Dominicana y la Policía Nacional.
Asimismo, la gobernadora dispuso que los alcaldes trabajen en medidas de mitigación en sus municipios y distritos municipales.
Autoridades presentes en la reunión
En la sesión participaron el mayor general Alegría, comandante del Comando Conjunto Norte; el general de brigada Soto Thorman, jefe de la Segunda Brigada de Infantería; el meteorólogo Claudio Miguel Amparo; Eddy Ortega, de Coraasan; Arismendy Dajer, secretario general de la Alcaldía de Santiago; los alcaldes Enrique Romero (Puñal), Eddy Báez (Santiago Oeste) y César Álvarez (Villa González), además de representantes de Tamboril, Licey, Edenorte y el Plan Social de la Presidencia.
Huracán Erin ya es categoría 4
El huracán Erin continúa intensificándose rápidamente y ya ha alcanzado la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, según el informe intermedio del Centro Nacional de Huracanes (CNH) emitido a las 8:00 de la mañana de este sábado. Las bandas de lluvia externas ya comienzan a afectar partes de las Islas de Sotavento del norte.
Los vientos máximos sostenidos han aumentado a 145 mph (230 km/h), con ráfagas más altas, consolidando a Erin como un poderoso huracán de categoría 4. La presión central mínima estimada es de 935 milibares (27.61 pulgadas), según datos obtenidos por aviones Cazahuracanes de la NOAA y la Reserva de la Fuerza Aérea.
Aunque no se prevé impacto directo en República Dominicana, se podrían registrar acumulados de lluvias en la región noroeste.