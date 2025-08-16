Reducirán carriles este domingo en Cruce de Pintura por montaje de vigas del nuevo paso a desnivel

Trabajos en la construcción del paso a desnivel en el cruce de Pintura, ubicado en la intersección de la avenida Isabel Aguiar con la Prolongación 27 de Febrero, en el municipio Santo Domingo Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este domingo, en horario de 7:00 a 11:00 de la mañana, se realizará una reducción temporal de carriles en el Cruce de Pintura, ubicado en la intersección de las avenidas Isabel Aguiar con 27 de Febrero, municipio Santo Domingo Oeste, como parte del avance de los trabajos de la infraestructura vial.

Durante la intervención, solo estará habilitado un carril por sentido, y se producirá el cierre de la Prolongación 27 de Febrero en dirección Oeste-Este, a fin de facilitar el levantamiento de vigas del elevado y el puente que forman parte del proyecto en desarrollo.

El MOPC exhorta a los conductores a planificar con antelación sus desplazamientos, hacer uso de rutas alternas, y colaborar con las autoridades para garantizar el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial durante la ejecución de estos trabajos.

La obra estará lista en octubre

Durante el acto de inauguración de la Circunvalación de Baní, el pasado jueves 14 de agosto, el presidente Luis Abinader anunció que el paso a desnivel de Pintura estará listo en octubre de este año.

"Nosotros calculábamos con Eduardo (ministro) que, cuando esté listo —que va a ser en octubre— el paso a nivel que esperó tantos años, como le llaman popularmente, de Pintura, calculo, y le decía a Edgar Félix de Barahona (director de los Comedores Económicos) que, por lo menos, se van a ahorrar una hora para llegar a Barahona desde la capital", expresó Abinader.

