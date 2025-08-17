Este domingo, quienes transitan por la autopista Duarte desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hacia el oeste, han sido testigos de las pruebas que se realizan en la línea 2C del metro que va hacia Los Alcarrizos.

Desde la autopista Duarte se ve circular un tren a paso lento, lo que ha llamado la atención también de los residentes.

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo —popularmente conocida como el metro de Los Alcarrizos— se encuentra actualmente en fase de pruebas.

El pasado viernes, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que se completó con éxito la cuarta prueba dinámica. En esta etapa, un tren recorrió de forma continua los 7.3 kilómetros que conectan la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, con la nueva terminal en el municipio de Los Alcarrizos, localizada en el kilómetro 15.

Esta nueva línea contará con cinco estaciones y su entrega final está programada para febrero de 2026, según el cronograma oficial.