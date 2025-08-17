Restablecerían seguridad en el Instituto Duartiano tras robo de anillos de Duarte

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, informó que uno de los dos anillos que pertenecieron al patricio Juan Pablo Duarte —y que fueron sustraídos el pasado 5 de este mes de una vitrina de ese centro— ya está en poder de la entidad. El otro anillo se encuentra en manos del Ministerio Público, que buscarán esta semana.

Gómez Ramírez dijo que tras el suceso, al parecer las autoridades restituirán la seguridad que proveía el Estado.

Indicó que a Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, conocido también como "el Cojo", le fue dictada medida de coerción de tres meses de prisión preventiva el pasado viernes. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente, lo envió a la cárcel de Najayo por el hecho.

"Tenemos el de la novia de Duarte (el anillo), el otro está en manos de la Fiscalía todavía porque la verdad es que no lo hemos retirado, lo vamos a hacer esta semana, pero sí el de la novia lo tenemos ya a mano", dijo a Diario Libre.

Indicó que todavía la joya no ha sido expuesta al público porque se trabaja en habilitar una vitrina más segura y se resguardan mejor las otras para tener un mayor nivel de garantía.

Más seguridad

"Parece que las fuerzas armadas nos van a proveer nueva vez de la seguridad en el interior, eso depende del Ministerio de Defensa y eso sería una ayuda porque se sumarían garantías y seguridades tanto de nosotros en el interior y también miembros de las Fuerzas Armadas", sostuvo.

Ramírez advirtió que el Instituto Duartiano no va a cesar hasta que haya una sanción ejemplarizadora tanto para la persona que sustrajo los dos anillos como para la que profanó el himno nacional.