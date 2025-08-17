Un ciudadano captó en video una de las pruebas del metro que va hacia Los Alcarrizos, hecho que narró con emoción y alegría.

"¡Ey, el metro de Los Alcarrizos! ¡Eso, eso, eso, una prueba! Ahí va, míralo ahí", se le escucha decir en la grabación.

La identidad del hombre no ha sido revelada, pero su entusiasmo ha contagiado a usuarios en redes sociales, donde el video ha sido compartido.

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo —popularmente conocida como el metro de Los Alcarrizos— se encuentra actualmente en fase de pruebas.

El pasado viernes, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que se completó con éxito la cuarta prueba dinámica. En esta etapa, un tren recorrió de forma continua los 7.3 kilómetros que conectan la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, con la nueva terminal en el municipio de Los Alcarrizos, localizada en el kilómetro 15.

Esta nueva línea contará con cinco estaciones y su entrega final está programada para febrero de 2026, según el cronograma oficial.