Obras Públicas cierra durante tres horas túnel de Las Américas tras impacto contra poste eléctrico

La intervención se realiza en coordinación con Edeeste

    Obras Públicas cierra durante tres horas túnel de Las Américas tras impacto contra poste eléctrico
    El poste que fue impactado por un vehículo, que motivó el cierre del túnel de Las Américas. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que este lunes, de 10:00 de la mañana hasta a 1:00 de la tarde, permanecerá cerrado el acceso oeste–este del túnel de la avenida Las Américas.

    Esta intervención de se debe a los trabajos de retiro de un poste de alumbrado público que resultó impactado por un vehículo durante el fin de semana.

    Coordinación

    La intervención se realiza en coordinación con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), con el propósito de garantizar la seguridad de conductores y peatones.

    Durante este tiempo, el MOPC recomienda a los usuarios tomar como ruta alterna la vía superior mientras se completa la labor de retiro y restablecimiento de las condiciones normales de tránsito.

