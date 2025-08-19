La Policía Nacional arrestó este martes a dirigentes choferiles de varias rutas de transporte público mientras realizaban una manifestación en la parte frontal de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros.

El arresto se produjo después de que los sindicalistas intentaran entregar a un representante del ayuntamiento una resolución emitida por el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la cual establece que la incursión de nuevas rutas de transporte en el recorrido del Monorriel de Santiago es irregular e ilegal.

La entrega del documento forma parte de la protesta por la implementación de nuevas rutas que, según los manifestantes, afectan directamente la operatividad del sistema de transporte tradicional en la ciudad.

La resolución del Intrant indica que la inclusión de dichas rutas no cuenta con la debida autorización y, por ende, la actuación es considerada ilegal.

Los arrestados fueron llevados a la Dirección Regional de la Policía Nacional, donde se encuentran en espera de una reunión con el general Juan Bautista Jiménez, director de la institución en la región.

Cabe destacar que los dirigentes sindicalistas han expresado su disposición a resolver la situación de manera pacífica, pero también han denunciado que la acción policial responde a una persecución por parte de las autoridades para frenar sus manifestaciones.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una declaración oficial sobre los arrestos.

Ruta SO

El conflicto entre los sindicatos de transporte y las autoridades municipales ha crecido en las últimas semanas, debido a la implementación de la ruta SO.

Los sindicalistas insisten en que la inclusión de esta en el recorrido del Monorriel de Santiago amenaza las rutas tradicionales, afectando tanto a los choferes como a los usuarios del transporte.