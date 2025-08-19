Grupos populares denuncian colapso eléctrico y escasez de agua en San Luis, Santo Domingo Este

Una persona encendiendo una vela, a propósito de que comunitarios denuncian colapso eléctrico y escasez de agua en San Luis, SDE. ( FUENTE EXTERNA )

Organizaciones y grupos comunitarios del distrito municipal de San Luis, municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo, denunciaron este martes el colapso del sistema eléctrico en la zona, situación que también afecta a comunidades cercanas como Villa Liberación, donde se registran apagones prolongados y constantes.

Protestas en Villa Liberación

El vocero del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Diógenes Ozuna, afirmó que los grupos populares apoyan las protestas que se desarrollan en Villa Liberación, debido a los "largos, frecuentes y tormentosos apagones" que afectan la cotidianidad de miles de familias.

"En el distrito municipal no tenemos energía ni de día ni de noche, lo que ha incrementado la indignación y las protestas en toda la zona. Los ciudadanos están desesperados y ya no creen en las promesas del gobierno" Dirigentes comunitarios “

Según Ozuna, la única respuesta oficial hasta ahora ha sido "la represión policial contra quienes reclaman un servicio básico digno".

Durante la semana, se han registrado manifestaciones en diferentes barrios de Santo Domingo Este. Los organizadores advirtieron que, de continuar los apagones se radicalizarán las protestas y se convocará a una gran marcha en demanda de soluciones.

Escasez de agua

A la crisis energética se suma la escasez de agua potable en sectores como Villa Vista, Batey Central, La Colonial, La Balsa, Piragua, Barrio I y II, y La Gallera, entre otros, donde las familias denuncian que deben esperar semanas para recibir el servicio.

Los comunitarios reclamaron al gobierno y a las autoridades competentes una respuesta inmediata y estructural a los problemas de energía eléctrica y agua potable que, aseguran, mantienen a San Luis y zonas aledañas en condiciones de abandono.