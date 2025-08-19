Los trabajos de construcción del paso a desnivel tipo trinchera en la avenida Prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar están avanzados, por lo que se espera se solucione el nudo vial que desde año afecta esa parte de la ciudad.

Las vigas que sostienen el paso de los vehículos en ambas direcciones de la Isabel Aguiar sobre la Prolongación 27 de Febrero, ya están montadas e incluso vaciado el material de apoyo del rodamiento.

De igual modo, la parte de la trinchera tiene avances y en algunos puntos ya los trabajos están terminados. Se trata de una de las obras más importantes de la ciudad donde se formaban extensos tapones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/18082025-seguimiento-tunel-de-la-plaza-de-la-bandera---luduis-tapia15-5dd4592f.jpg Alfono se observa el túnel por la parte oeste de la Plaza de la bandera. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/18082025-seguimiento-tunel-de-la-plaza-de-la-bandera---luduis-tapia15---copy-a6f09115.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/18082025-seguimiento-tunel-de-la-plaza-de-la-bandera---luduis-tapia14-2e61c97b.jpg Los trabajos mejoraránel tránsito por el lugar. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Reciente intervención

El domingo se hizo una intervención que afectó el tránsito y se trató del levantamiento de vigas del elevado y el puente que forman parte de la obra en ejecución, paso clave para agilizar la terminación de este proyecto que, según las autoridades, transformará la movilidad en esta zona estratégica de la capital.

Para de la solución del problema del tránsito es la construcción de un túnel en la avenida Gregorio Luperón, por debajo de la Prolongación 27 de Febrero que permitirá agilizar el tránsito por el ligar y que tendrá efectos con el trabajo que se realiza en la Isabel Aguiar.

Te puede interesar Avanza solución al nudo vial de la avenida Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar

Las autoridades estiman que alrededor de 300,000 personas serán beneficiadas con la solución del en taponamiento histórico en esa parte de la ciudad. Se espera que los trabajos concluyan en lo que r esta de este año.

En principio se proyectó una inversión de 80 millones de dólares provenientes de la renegociación del contrato por 775 millones de dólares entre el Estado y la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).



