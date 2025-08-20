Colapso de poste en Naco genera daños y disputa entre Edesur y constructora

Poste del tendido eléctrico que colapsó e impactó un auto, la mañana de este miércoles 20 de agosto. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Pasas las 7:00 de la mañana de este miércoles se registró el colapso de un poste del tendido eléctrico en la calle Fantino Falco, frente a la Clínica Corazones Unidos, en el sector Naco, Distrito Nacional.

Como resultado del desplome, un vehículo que se encontraba estacionado en la zona resultó impactado.

En los alrededores del lugar donde ocurrió el hecho se construye una edificación.

De acuerdo con las personas consultadas, tanto los representantes de la obra como los de Edesur se culpan mutuamente por el colapso.

¿Como se produjo el hecho?

De acuerdo con un representante de la obra en construcción, el accidente ocurrió mientras personal de la empresa distribuidora de electricidad Edesur instalaba un poste de luz.

"La linga se le rompió cuando estaban metiendo el poste de luz ahí, y por ahí se fue", explicó.

Agregó que su personal no estaba involucrado en los hechos: "Ellos tenían su grúa, su gente, su personal, su ingeniero. Eran las siete y pico y aquí no se trabaja después de las ocho. Mi personal estaba tranquilo ahí en la obra y todo era correspondiente a eso, todo lo que pasó ahí".

Asimismo, insistió en que la construcción no tuvo relación con el accidente: "La construcción no tiene nada, nada, nada que ver con eso. Para que tenga conocimiento yo sé que todo se le pega a la obra", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/whatsapp-image-2025-08-20-at-125743-pm-2a86c03f.jpeg Poste del tendido eléctrico que colapsó e impactó un auto, la mañana de este miércoles 20 de agosto. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Edesur

Mientras tanto, un representante de Edesur responsabilizó a la constructora del desplome:

"Fue esa gente que provocaron el accidente no nosotros", declaró. Al ser cuestionado una vez más sobre el producto del colapso, respondió: "yo tengo entendido que fue la constructora" recalcó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/whatsapp-image-2025-08-20-at-125743-pm-1-ec5d87b4.jpeg Construcción de edificación en los alrededores del colapso de postes en Naco. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

¿Quién paga los daños?

El representante de la obra señaló que la propietaria del vehículo afectado se presentó al lugar para conciliar los daños:

"El ingeniero que estaba aquí (de Edesur) llamó a la dueña de la compañía que fue la que Edesur contactó para hacer el trabajo de poner el poste. Ella vino, se hizo responsable, habló con el dueño del vehículo y se resolvió", explicó.

Brigadas de Edesur acudieron para restablecer el servicio y normalizar el tránsito, sin embargo, destacaron a través de su cuenta de X, que los cables caídos corresponden a empresas de telecomunicaciones.

Te puede interesar Aún sin explicación sobre la caída de postes en el puente de la 17