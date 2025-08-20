Desesperante y peligrosa para la salud es la situación de una familia de la calle Eugenio Deschamps, en Los Prados, Distrito Nacional, que vive en medio del hedor de agua cloacal que resurge a borbotones por su patio y corre por la vivienda infectando todo a su paso.

Desde la casa número 20 de la calle Eugenio Deschamps sale el hedor del sector por un chorro de aguas turbias con excrementos humanos que corre por los contenes en dirección sur, dobla en la calle Font Bernard, continua por la Eliseo Grullón hasta llegar a la Manuel María Valencia donde se filtra.

Israel Dominicano Soto vive con su familia en la casa y, aunque a veces quisieran abandonar el lugar por el problema, se ven obligados a soportar el problema. Cuenta que la tubería del drenaje sanitario de la calle Eugenio Deschamps está tapada en el tramo comprendido entre las calles Amelia Francasci y la Font Bernard.

Te puede interesar Comunitarios de Villa Consuelo denuncian colapso del sistema cloacal

Como el agua no puede correr hacia el sur, rebrota por el patio de su casa donde años atrás existía un sanitario. Indicó que la situación se ha agravado por la construcción de edificios en lugares donde solo había viviendas unifamiliares, pero además en la zona hay negocios de comida que lanzan la grasa a la tubería y las tapan.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/19082025-desague---dare-collado77a9954-0d613cd1.jpg El mal olor es insoportable en el lugar. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/19082025-desague---dare-collado77a0036-6dd09df9.jpg La gente no puede caminar por la acera. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/19082025-desague---dare-collado77a9945-c1952dcd.jpg Solicitan la intervencion urgente de la Caasd. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/19082025-desague---dare-collado77a0051-8ede0a22.jpg Las aguas recorren varias calles hasta llegar a este imbornal. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/19082025-desague---dare-collado77a0008-b60d5325.jpg Las aguas cloacales recorren los alrededores de la vivienda. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/19082025-desague---dare-collado77a9995-26d548a3.jpg El agua corre por el patio. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Desde hace más de 10 días que tienen el problema y ha ido tres veces a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(Caasd), que ha enviado brigadas, pero la última vez manifestaron que se necesitaba una retroexcavadora y no han vuelto.

"Es la tercera vez que pasa esto, han venido, han destapado, se va el agua por un tiempo. Atrás hay un registro y el agua sale porque tiene que hacerlo por algún lado, es una ley de la física y si yo tapo, el agua se va a salir por los baños y llegará a la cocina", dijo Soto.

Teme enfermarse

Explicó que lo que quieren es que le solucionen el problema, porque es un foco de contaminación y teme enfermarse junto a su familia por las aguas contaminadas y el mal olor que invade su casa. Dijo que de los cuatro registros del sistema sanitario que hay en su calle, tres están tapados.

Por su lado, el presidente de la Junta de Vecinos de Los Prados, ingeniero Gregorio Luperón, residente en la zona, dijo que hay que investigar si los negocios de comida tienen los permisos de lugar y toman medidas para evitar que las grasas tapen la tubería.

Advirtió que si continúa circulando grasa por la tubería se continuará tapando, al igual que los imbornales, y el problema será mayor y habrá más inundaciones en la zona.

Consideró que muchas veces las autoridades no tienen los equipos disponibles para resolver el problema y que hace diligencias con la Alcaldía para ver si con un camión succionador se pueden limpiar la vieja tubería.