Entre árboles y tierra: así son las lagunas de Los Toros donde Gustavo Talmaré perdió la vida

Vista aérea del área donde ocurrió la muerte de Gustavo Talmaré, en la que se observan tres lagunas y la instalación deportiva cercana, este 20 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRÚZ )

Entre caminos de tierra, palmas y lodo se encuentra el municipio San Antonio de Guerra, en Santo Domingo Este, donde se ubica el sector Los Toros, un lugar que se ha convertido en escenario de tristeza para una familia que perdió a su ser querido: Gustavo Talmaré, un adolescente de 14 años y promesa del béisbol dominicano con proyección internacional.

El joven murió ahogado en una de las tres lagunas que rodean la academia de béisbol Amaury Nina donde entrenaba. La versión oficial indica que Gustavo salió de la academia sin permiso, acompañado de otros adolescentes, en busca de limoncillos.

Su partida inesperada sacudió a sus padres, a los entrenadores y compañeros que lo veían como una promesa.

Próximo a la calle San Andrés del referido sector, justo detrás de las instalaciones deportivas, se encuentran tres lagunas: Guamahonda, Lo Tocones y El Hundidero, llamadas así por los comunitarios. Fue en unas de ellas, en donde ocurrió la tragedia.

Para llegar hasta ellas, hay que adentrarse por un estrecho callejón conformado con un suelo de tierra y hojas caídas. Cada laguna tiene una particularidad en especial: una se distingue por tener aguas marrones y opacas, otra resalta por una tonalidad verdosa, separadas por inmensos árboles y rodeadas de vegetación que contrasta con los campos de béisbol.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/20082025-posibles-lagos-donde-se-pudo-haber-ahogado-joven-prospecto-6-9e1256dc.jpg Una laguna de aguas verde rodeada de árboles en el municipio de Guerra. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/20082025-posibles-lagos-donde-se-pudo-haber-ahogado-joven-prospecto-2-4ae4afdc.jpg Vista de las lagunas. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Utilizada para pescar

Aunque ha sido utilizadas por los comunitarios para pescar, los vecinos aseguran siempre han representado un temor.

Juana Rincón, conocida como "Reyna", ha vivido en este humilde sector por más de 40 años. Recuerda que a sus 9 años, ella y otros niños jugaban cerca de una de las lagunas, mientras otros pasaban las horas del día pescando.

"Nosotros desde muchachos pescábamos en esa laguna, pero no nos bañábamos. Siempre le he tenido miedo porque eso tiene un hoyo", explica.

María Bermúdez, otra residente, relata que pese a la vigilancia de los mayores, los menores de la zona sienten fascinación por esas aguas.

"Ese es el encanto de ellos (niños), estar corriendo por esas aguas. Pero uno siempre está con mucha precaución", afirma.

El día de la tragedia, la noticia también llegó a las casas de los moradores: "Simplemente dijeron que se ahogó uno de los muchachitos de donde Nina".

"Nunca había ocurrido algo así"

A pocos metros de la casa de Juana, figura la humilde vivienda de tablas y pintada de colores azul y blanca de don Amable. A sus 90 años conserva la lucidez y todavía recuerda cómo en su juventud, solía bajar hasta una de las lagunas.

En algo coinciden él y Juana: "nunca antes había ocurrido una tragedia" de tal magnitud. Don Amable explica que en tiempo anterior, alrededor de las aguas abundaba el palo de Campeche, aunque asegura que hace muchos años no visita la zona.

"Yo tengo muchos años que no voy por ahí, desde que tengo mi conuco ya no he vuelto, pero por aquí no había pasado algo así", dice mientras aconseja a sus nietos de que no salgan descalzos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/20082025-posibles-lagos-donde-se-pudo-haber-ahogado-joven-prospecto-8-a5cfdd4e.jpg Don Amable, un hombre de 90 años residente en el municipio Guerra. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Exigen investigación La madre de Gustavo Talmaré, hallado ahogado en una laguna cercana a la academia donde entrenaba, exige que se realice una investigación para saber lo que pasó con su hijo. María Esther Pimentel no cree la versión de que su hijo se haya ido a bañarse con algunos compañeros al finalizar los entrenamientos del viernes, sin la autorización de los entrenadores ni la supervisión de un adulto.La madre cuenta que ese día acudió a la academia para ver jugar a su hijo y que, al despedirse de él, lo dejó bien, "sano y sin nada."

El cuerpo del adolescente fue encontrado ahogado la madrugada del sábado en una de las lagunas ubicadas detrás de las instalaciones deportivas. Talmaré era considerado un joven con gran proyección en el béisbol, fue elegido MVP de la Serie del Caribe Kids 2024, celebrada en Panamá.

El reporte preliminar, señala que falleció por asfixia por inmersión tras caer en una de las lagunas mientras presuntamente buscaba frutos.