×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
rotura de tubería
rotura de tubería

Rotura de tubería deja al menos 12 sectores afectados en el Gran Santo Domingo

La Caasd aseguró que las labores de corrección se realizan de manera acelerada para restablecer el servicio

    Expandir imagen
    Rotura de tubería deja al menos 12 sectores afectados en el Gran Santo Domingo
    La Caasd aseguró que las labores de corrección se realizarán de manera acelerada para brindar solución. (DIARIO LIBRE / STEVEN CURIEL)

    Una avería en la línea de 30 pulgadas del sistema Valdesia–Isamana, ubicada en la marginal de la autopista Duarte, sector La Venta, ha dejado sin servicio de agua potable a varios sectores de Santo Domingo Oeste y del norte del Distrito Nacional.

    La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que brigadas trabajan en la reparación de la tubería, que cedió en medio de la construcción de la estación de la Línea 2-C del Metro Santo Domingo a la altura del kilómetro 9 de la autopista Duarte

    El colapso provocó una gran inundación frente a una planta de gas, generando caos en el tránsito y alarma entre los residentes.

    • Los sectores afectados por la interrupción del suministro incluyen La Venta, Don Honorio, El Condado, Los Ángeles, Peralejos, Proyecto Cristal, Barrio Independencia, Km 14, Los Hidalgos, Colinas del Norte y La Ciénaga, entre otros.

    Testigos en la zona relataron que desde el día anterior se había notado una filtración, pero que la presión del agua terminó por romper la cobertura improvisada de piedras bajo la cual estaba oculta la tubería.

    "La salida ya se había abierto ayer, pero nada como hoy", comentó uno de los trabajadores asignados a la estación, mientras residentes expresaban temor por la cercanía de la fuga con la planta de gas del área.

    La Caasd trabaja

    La Caasd aseguró que las labores de corrección se realizan de manera acelerada y que el servicio será restablecido tan pronto se concluya la reparación: "Agradecemos la comprensión de la población y pedimos disculpas por los inconvenientes causados". 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.